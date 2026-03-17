Česko bude poprvé v zákonech řešit gig economy, mají se zprůhlednit algoritmy platforem

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Foodora - DámeJídlo - kurýr Autor: Foodora

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh zákona, který poprvé výslovně upravuje podmínky práce přes digitální platformy, jako jsou aplikace pro rozvoz jídla, přepravu osob, ale také pro freelancery v IT, marketingu nebo zdravotnictví. Jeho součástí je mimo jiné požadavek na průhlednější algoritmy a pravidla pro to, kdy se práce považuje za zaměstnanecký poměr, a kdy jde spíše o přivýdělek. Přes různé platformy dnes v Česku pracují stovky tisíc lidí.

Nově budou moci být pracovníci informováni o systémech přidělování práce a hodnocení jejich výkonu, který zajišťují automatizované systémy. „Důležité bude, abychom posílili transparentnost algoritmů digitálních platforem a zároveň platformám dali prostor, aby svým pracovníkům mohly nabízet vedle odměny i další výhody, jak je zvykem v zahraničí,“ komentuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Návrh také hovoří o lidském dohledu nad algoritmy.

Součástí je takzvaná vyvratitelná právní domněnka: jakmile práce vykazuje znaky závislosti na platformě, bude se předpokládat, že jde o zaměstnanecký poměr, pokud platforma neprokáže opak. „Naprostá většina pracovníků platforem si tento druh práce volí kvůli flexibilitě v rámci přivýdělku ke studiu, při jiné práci nebo během rodičovské dovolené,“ říká Prouza.

Návrh je transpozicí evropské směrnice o platformové práci. Ministerstvo jej zpracovává spolu s tematikou transparentního odměňování, které má pomoci řešit takzvaný gender pay gap. Zaměstnavatelé mimo jiné budou muset předem sdělit nabízené mzdové rozpětí. U obou témat resort uvádí, že zvolil minimalistický přístup a zavádí pouze pravidla nezbytná k naplnění evropského práva.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).