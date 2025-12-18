Lupa.cz  »  Česko má jedny z nejstabilnějších mobilních sítí na světě. Operátoři pokrývají další hluchá místa

Česko má jedny z nejstabilnějších mobilních sítí na světě. Operátoři pokrývají další hluchá místa

Jan Sedlák
Dnes
Mobilní 5G vysílač CETIN a O2 v Olomouci Autor: Jan Sedlák

Je zde další mezinárodní žebříček, který porovnává kvalitu mobilních sítích v jednotlivých zemích. Jako vždy je potřeba ho brát s rezervou, protože různé statistiky různých firem mohou házet odlišné výsledky, což často vidíme například u hodnocení nejlepších sítí – jednou vyhraje ten, podruhé tamten.

Každopádně společnost nPerf udělala měření sítí postavené na kvalitě prohlížení webových stránek. Výsledkem je statistika nejlepších 20 zemí, kam se vešla i Česká republika. Konkrétně jsme na čtrnáctém místě, hned za USA a před Itálií či Německem. První je Irsko a obecně se daří Evropě.

Firma nPerf zkoumala načítání nejoblíbenějších webů. Potaz byly brány časy přístupu z mobilních přístrojů přes mobilní data. Když se stránka načetla “ihned”, hodnocení bylo sto procent, když vůbec, šlo o nula procent. Česko dostalo celkovou hodnotu 71,88 procenta, první Irsko 79,13 procenta. Tato metrika by podle nPerfu měla brát potaz nejenom rychlost, ale i stabilitu sítě.

Tuzemští operátoři postupně své 5G sítě zahušťují. Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) vydala nová čísla o dokrývání takzvaných bílých míst, tedy lokalit se špatnou dostupností signálu. Od udělení nových kmitočtových přídělů v letech 2024 a 2025 se zahájilo pokrývání základních sídelních jednotek ze seznamu bílých míst, rozpracovat se jich podařilo přes 500.

“Výrazné zlepšení mobilního signálu mezi prvními zaznamenaly např. obce Skuhrov (Lomnice nad Popelkou, okres Semily), Liberk v okrese Rychnov nad Kněžnou, Nové Lublice v okrese Opava, Čichořice (Chyše, okres Karlovy Vary) a Hlavňov (Krásná Hora, okres Havlíčkův Brod),” shrnula APMS.

“Realizace projektu sice probíhá v souladu s harmonogramem operátorů, přesto jeho největší brzdou je délka a složitost správních řízení. Připravovaná novela stavebního zákona, může výstavbu infrastruktury elektronických komunikací zásadně zrychlit,” navázal Jiří Grund, prezident asociace.

“Náš zájem, i zájem ze strany obcí na zlepšování pokrytí, i nadále trvá. Počet podnětů zasílaných na ČTÚ k přehodnocení dalších lokalit se od června dále zvyšuje, seznam takzvaných bílých míst aktuálně čítá zhruba 1 800 základních sídelních jednotek. Pokud nějaká obec potíže eviduje a na seznamu není, může s požadavkem kontaktovat ČTÚ,” doplnil Marek Ebert, předseda Českého telekomunikačního úřadu. Detaily o problematice jsou na webu úřadu.

Stavba vysílačů je někdy dlouhý proces. Toto provizorium už například trvá sedm let:

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz.

