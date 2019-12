 »  Český rozhlas prohrál spor o zveřejňování odměn manažerů

Filip Rožánek

Městský soud v Praze rozhodl, že má Český rozhlas poskytnout informace o odměnách náměstků generálního ředitele a vrcholných manažerů. Veřejnoprávní médium původně tyto údaje zveřejnit odmítalo.

Podle serveru Hlídací pes, který na verdikt upozornil, soud uvedl, že „je ve veřejném zájmu, aby veřejnost byla seznámena s platy náměstků generálního ředitele ČRo a šéfredaktorů celoplošných stanic ČRo, a to jak uvedením základních platů, tak uvedením funkčních příplatků, požitků a bonusů a odměn v období 1/2014 – 1/2015.“

Kauza se táhne už několik let a původně se týkala právě odměn v uvedeném období. Podle právní zástupkyně rozhlasu Zuzany Smítkové by informaci o platech, odměnách a benefitech neměli znát například sousedé dotčených manažerů rozhlasu. Zveřejněním by dle jejích slov došlo ke zhoršení postavení manažerů rozhlasu na trhu práce.

Soud se podle Hlídacího psa ztotožnil s názorem, že pokud někdo chce přijímat požitky hrazené z veřejných prostředků, musí snést i to, že bude při této své aktivitě kontrolován.

Český rozhlas se proti verdiktu může bránit kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu.