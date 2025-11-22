Lupa.cz  »  Český slavík znovu přilákal přes milion diváků, podle Novy přišel rekordní počet hlasů

Český slavík znovu přilákal přes milion diváků, podle Novy přišel rekordní počet hlasů

Filip Rožánek
Dnes
Český slavík Autor: TV Nova

Hudební anketu Český slavík 2025, jejíž slavnostní vyhlášení odvysílala v pátek 21. listopadu televize Nova, sledovalo v průměru 1,13 milionu diváků starších čtyř let. Pořad se tak stal nejsledovanějším programem večera.

Absolutní vítězkou letošního ročníku se stala zpěvačka Ewa Farna, přičemž o držitelích ocenění rozhodl rekordní počet téměř dvou milionů zaslaných hlasů.

Z hlediska televizní sledovanosti dosáhl přenos v komerčně důležité cílové skupině 15–54 let podílu na publiku ve výši 44,09 %. Data ukazují, že pořad oslovil zejména mladší publikum, konkrétně ženy ve věku 15 až 34 let, kde podíl na trhu činil více než 51 %. Celkový zásah pořadu, tedy počet diváků, kteří si přenos zapnuli alespoň na chvíli, dosáhl hodnoty 2,18 milionu.

Při srovnání s předchozími lety vykazuje divácký zájem o přímý přenos mírnou kolísavost v absolutních číslech, ale stabilní postavení v podílu na trhu. Zatímco letos sledovalo pořad v průměru 1,13 milionu diváků starších čtyř let, v roce 2024 to bylo podle údajů TV Nova 1,15 milionu (s odloženou sledovaností 1,22 milionu) a v roce 2023 celkem 1,14 milionu (s odloženou sledovaností 1,19 milionu).

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

