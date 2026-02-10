Lupa.cz  »  Čeští výzkumníci a vědci mají tisíce nových procesorových jader od AMD a grafiky od Nvidie

Čeští výzkumníci a vědci mají tisíce nových procesorových jader od AMD a grafiky od Nvidie

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

e-INFRA MetaCentrum Autor: CESNET

MetaCentrum, což je tuzemská výpočetní infrastruktura pro vědce a výzkumníky provozovaná organizacemi CESNET, CERIT-SC (Masarykova univerzita) a IT4Innovations (VŠB-TUO) spadajícím pod projekt e-INFRA, má nové kapacity hardwaru. Poskytl je CESNET a Západočeská univerzita v Plzni.

Díky modernizaci se zvýšil výpočetní výkon v počítání na procesorech a grafických kartách. Přibyl nový uzel SMP s vysokou sdílenou pamětí. MetaCentrum umožňuje počítat například umělou inteligenci, velká data, vědecké simulace a další náročné operace.

Jako první byl modernizován cluster Adan. Ten má nyní 48 uzlů čítajících 6 144 procesorových jader. Využívají se procesory AMD Epyc 9554, tedy 128 jader na uzel. K dispozici je 768 GB RAM, dva disky s kapacitou 3,84 TB (NVMe) a síťová konektivita 25 Gb/s.

Dále byl modernizován cluster Alfrid, který nyní disponuje dvěma kartami Nvidia L40 (48 GB) a čtyřmi kartami Nvidia L40S (48 GB). Součástí jsou dva procesory AMD Epyc 9554 (128 jader na uzel), 1 536 a 768 GB RAM, dvě 7TB NVMe a 25Gb síť.

Součástí Alfrida je i SMP uzel pro úlohy vyžadující velké množství paměti. K dispozici je 4 608 GB RAM a zhruba 4,5 TB sdílené paměti. Procesory a RAM jsou stejné jako u předchozího uhlu, síťovka zvládne 10 Gb/s.

Kompletní výpis dostupného hardwaru MetaCentra je k dispozici zde.

Poláci s pomocí Čechů rozjeli první superpod od Nvidie v regionu. Žravé servery budou vytápět město Přečtěte si také:

Poláci s pomocí Čechů rozjeli první superpod od Nvidie v regionu. Žravé servery budou vytápět město

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Ruské drony prý zabíjejí Ukrajince i kvůli Česku

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Počet OSVČ opět vzrostl, na vedlejšák podniká nejvíce lidí v historii

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).