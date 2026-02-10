Čeští výzkumníci a vědci mají tisíce nových procesorových jader od AMD a grafiky od Nvidie

MetaCentrum, což je tuzemská výpočetní infrastruktura pro vědce a výzkumníky provozovaná organizacemi CESNET, CERIT-SC (Masarykova univerzita) a IT4Innovations (VŠB-TUO) spadajícím pod projekt e-INFRA, má nové kapacity hardwaru. Poskytl je CESNET a Západočeská univerzita v Plzni.
Díky modernizaci se zvýšil výpočetní výkon v počítání na procesorech a grafických kartách. Přibyl nový uzel SMP s vysokou sdílenou pamětí. MetaCentrum umožňuje počítat například umělou inteligenci, velká data, vědecké simulace a další náročné operace.
Jako první byl modernizován cluster Adan. Ten má nyní 48 uzlů čítajících 6 144 procesorových jader. Využívají se procesory AMD Epyc 9554, tedy 128 jader na uzel. K dispozici je 768 GB RAM, dva disky s kapacitou 3,84 TB (NVMe) a síťová konektivita 25 Gb/s.
Dále byl modernizován cluster Alfrid, který nyní disponuje dvěma kartami Nvidia L40 (48 GB) a čtyřmi kartami Nvidia L40S (48 GB). Součástí jsou dva procesory AMD Epyc 9554 (128 jader na uzel), 1 536 a 768 GB RAM, dvě 7TB NVMe a 25Gb síť.
Součástí Alfrida je i SMP uzel pro úlohy vyžadující velké množství paměti. K dispozici je 4 608 GB RAM a zhruba 4,5 TB sdílené paměti. Procesory a RAM jsou stejné jako u předchozího uhlu, síťovka zvládne 10 Gb/s.
Kompletní výpis dostupného hardwaru MetaCentra je k dispozici zde.