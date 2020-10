Polostátní kolos ČEZ se nakonec do aukce frekvencí pro 5G sítě nepřihlásil. Uvedla do ČTK s odvoláním na vyjádření mluvčího společnosti. ČEZ zvažoval, že by se pokusil získat frekvence 700 MHz a 3,4 až 3,6 GHz, spekulovalo se o možném spojení s rakouskou jedničkou A1 Telekom.

Přihlášky do aukce bylo možné podávat do středy. Český telekomunikační úřad dnes zveřejní počty zájemců o 5G frekvence.