Chudárek: Nezávislost ČT teď ohrožená není, rizikem je chaotická změna financování

Filip Rožánek
Dnes
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek odmítá, že by aktuálně byla ohrožena nezávislost veřejnoprávního média. Za skutečné riziko označil chaotické a nepromyšlené změny způsobu financování ČT. Ve čtvrtek se sešel se zástupci odborů a iniciativy ČT Veřejnoprávně, kterým své výroky vysvětloval.

Chudárek ve čtvrtečním komentáři uvedl, že Česká televize funguje podle platného zákona o ČT z roku 1991, Kodexu ČT z roku 2003 a Memoranda o způsobu naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání z roku 2025. „Dokud budou tato pravidla platit, trvám na tom, že nezávislost České televize ohrožena není,“ prohlásil. Současně zdůraznil, že veškeré úvahy o změně statutu a financování veřejnoprávních médií jsou zatím jen rozpracovanými návrhy.

Jako hlavní riziko identifikoval generální ředitel nepředvídatelný propad příjmů. „Českou televizi může zničit náhlý výpadek příjmů z měsíce na měsíc i riziko nepředvídatelného propadu způsobu financování,“ uvedl Chudárek. Připomněl, že stabilní a předem jasné financování je jedním z klíčových požadavků Evropského aktu o svobodě médií (EMFA). Vážným ohrožením by podle něj byl jakýkoli neprodiskutovaný zásah do zákona nebo poslanecký návrh, který by náhle změnil výši příjmů televize.

Chudárek uvedl, že na středeční schůzce s předsedou vlády Andrejem Babišem obhájil vznik odborné pracovní skupiny, která by měla případné změny zákonů detailně posoudit. „Můj dlouhodobý postoj je požadovat diskusi o změnách postavení ČT,“ doplnil.

Ve čtvrtek se generální ředitel sešel a se zástupci odborů České televize a iniciativy ČT Veřejnoprávně. Podle prohlášení ČT se obě strany shodly na společných cílech: garantovaném, udržitelném a předvídatelném financování televize a zachování její nezávislosti.

Iniciativa ČT Veřejnoprávně zařadila mezi společné cíle vedle nezávislosti a předvídatelného financování také zachování televizních a rozhlasových poplatků.

Chudárek v závěru svého komentáře poděkoval všem, kdo si uvědomují význam veřejnoprávních médií pro demokratickou společnost, a zvláště ocenil postoj nejmladší generace a studentů.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

