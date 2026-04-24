Chudárek: Nezávislost ČT teď ohrožená není, rizikem je chaotická změna financování

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek odmítá, že by aktuálně byla ohrožena nezávislost veřejnoprávního média. Za skutečné riziko označil chaotické a nepromyšlené změny způsobu financování ČT. Ve čtvrtek se sešel se zástupci odborů a iniciativy ČT Veřejnoprávně, kterým své výroky vysvětloval.
Chudárek ve čtvrtečním komentáři uvedl, že Česká televize funguje podle platného zákona o ČT z roku 1991, Kodexu ČT z roku 2003 a Memoranda o způsobu naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání z roku 2025. „Dokud budou tato pravidla platit, trvám na tom, že nezávislost České televize ohrožena není,“ prohlásil. Současně zdůraznil, že veškeré úvahy o změně statutu a financování veřejnoprávních médií jsou zatím jen rozpracovanými návrhy.
Jako hlavní riziko identifikoval generální ředitel nepředvídatelný propad příjmů. „Českou televizi může zničit náhlý výpadek příjmů z měsíce na měsíc i riziko nepředvídatelného propadu způsobu financování,“ uvedl Chudárek. Připomněl, že stabilní a předem jasné financování je jedním z klíčových požadavků Evropského aktu o svobodě médií (EMFA). Vážným ohrožením by podle něj byl jakýkoli neprodiskutovaný zásah do zákona nebo poslanecký návrh, který by náhle změnil výši příjmů televize.
Chudárek uvedl, že na středeční schůzce s předsedou vlády Andrejem Babišem obhájil vznik odborné pracovní skupiny, která by měla případné změny zákonů detailně posoudit. „Můj dlouhodobý postoj je požadovat diskusi o změnách postavení ČT,“ doplnil.
Ve čtvrtek se generální ředitel sešel a se zástupci odborů České televize a iniciativy ČT Veřejnoprávně. Podle prohlášení ČT se obě strany shodly na společných cílech: garantovaném, udržitelném a předvídatelném financování televize a zachování její nezávislosti.
Iniciativa ČT Veřejnoprávně zařadila mezi společné cíle vedle nezávislosti a předvídatelného financování také zachování televizních a rozhlasových poplatků.
Chudárek v závěru svého komentáře poděkoval všem, kdo si uvědomují význam veřejnoprávních médií pro demokratickou společnost, a zvláště ocenil postoj nejmladší generace a studentů.