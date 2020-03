 »  Chytrá karanténa má začít v ostrém provozu fungovat po Velikonocích

David Slížek

Trasovací callcentrum, které pro stát vybudovala iniciativa Covid19CZ, by mělo začít v ostrém provozu fungovat po Velikonocích. Na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví to řekl šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

„Centralizovaný systém tzv. inteligentní karantény a velína by měl být zaveden v horizontu čtrnácti dnů. Po těch čtrnácti dnech by měl být zaveden ostrý provoz. Na konci tohoto týdne bychom měli mít jasnou představu, jak to pilotně poběží. Během následujícího týdne by měly být odladěny eventuální problémy a po Velikonocích to bude spuštěno naostro,“ řekl Prymula.

Trasovací callcentrum má prostřednictvím hovorů s nakaženými infekcí COVID-19 dohledávat jejich kontakty, které mohou být také nakažené. K dispozici přitom má mít mimo jiné data od mobilních operátorů o pohybu nakaženého v posledních dnech nebo údaje o transakcích, které provedl platební kartou.

„Ten model bude poměrně komplikovaný v tom smyslu, že prakticky do tří dnů chceme vytipovat kontakty jednotlivých pozitivních osob, které musí být co nejrychleji otestovány, a pak bude provedena izolace těchto kontaktů a budeme dezinfikovat místa, kde se ty kontakty vyskytovaly. To je jediná možná cesta, pokud nechceme celou republiku držet v karanténě velmi dlouho dobu,“ dodal.

