Čína uvalila sankce na čtyři české firmy. Jedna z nich odhalila zapojení Číny do sabotáže internetového kabelu

Jan Sedlák
Dnes
SpaceKnow Autor: SpaceKnow

Čínské ministerstvo obchodu uvalilo sankce na čtyři české společnosti, uvedeny jsou na takzvaném export control listu. Tři z nich se soustředí na armádní a letecké dodávky, jde o Omnipol, Excalibur Army a VZLU Aerospace. Čtvrtá z nich má blízko tradičnímu IT, jde o firmu SpaceKnow poskytující analýzy nad satelitními snímky. Důvodem je “zajištění národní bezpečnosti a zájmů.”

Začlenění na exportní kontrolní listinu znamená, že Čínské firmy a spol. nesmí zmíněným českým společnostem dodávat technologie dvojího užití (dual use). Tak se označuje zboží, které lze nasadit i v rámci vojenských aktivit. Vývoz je podmíněn získáním speciálního povolení úřadů. Podobným omezením čelí i samotné čínské subjekty, mimo jiné v oblasti čipů ze strany USA.

SpaceKnow dodává komerčním zákazníkům, ale také těm z řad bezpečnostních složek a státu. Tento software dokáže odhalit a analyzovat zajímavé věci. Vedle pohybu kolem vojenských objektů a tak dále jde třeba o analýzu ekonomické činnosti podle toho, jaký je dopravní “frmol” kolem továren, přístavů a podobně.

SpaceKnow díky tomu už několikrát korigovala oficiální prohlášení Číny o stavu ekonomiky. Česká firma zároveň v roce 2024 zjistila, že přerušený podmořský internetový kabel v Evropě sabotovala čínská loď plující z Ruska. Je tedy pravděpodobné, že tyto a další věci se čínským představitelům nelíbí.

Česko nedávno sehrálo roli i v dalším sankčním boji. Evropská unie uvalila omezení na čínskou společnosti a její zakladatele, kteří provedli hackerské útoky na tuzemské ministerstvo zahraničí.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
