Číňané budou v Česku vyrábět magnetické vodiče. Do evropské základny investují dvě miliardy

Číňané se v České republice chystají investovat více než dvě miliardy korun do výroby magnetických vodičů pro transformátory, elektromotory a zařízení využívající obnovitelné zdroje energie v sektoru nové energetiky. Firma Gold Cup Electric Apparatus přestaví bývalou balírnu čokolády v Plané u Mariánských lázní na moderní továrnu. Projekt pomohla domluvit státní agentura CzechInvest.
Pro Gold Cup jde o první investici do produkce mimo domovskou Čínu. Jde o důležitý krok pro globální expanzi firmy. Podle vedení Gold Cupu v Evropě rychle roste poptávka po vysoce účinných elektromotorech a transformátorech, což souvisí i s přechodem na čistou energii.
“Provoz v Plané bude zaměřen na magnetické vodiče pro velké a extra velké transformátory a vodiče pro novou generaci trakčních elektromotorů elektrických vozidel. Zahájení výroby je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2026 s počáteční kapacitou přibližně osm tisíc tun. Po dosažení plné kapacity v roce 2028 se celkový roční objem produkce zvýší až na 20 tisíc tun. Výrobní proces bude vysoce automatizovaný s minimálními nároky na lidskou manuální práci,” informoval CzechInvest.
Čínský investor nejdříve zaměstná 70 lidí a postupně má otevřít 200 pozic. Slibuje upřednostnit zájemce z řad místních obyvatel.
“Gold Cup se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu magnetických vodičů včetně CTC – kontinuálně transponovaných vodičů dále papírem izolovaných nebo smaltovaných vodičů. Je klíčovým dodavatelem pro čínská zařízení ultra vysokého napětí pro přenos a transformaci energie a významným integrovaným poskytovatelem plochých vodičů využívaných v trakčních elektromotorech nových elektrických vozidel. Mezi její zákazníky patří například značky Siemens, Energy, Hitachi Energy, GE, Toshiba či Taihan. Společnost také zajišťuje exkluzivní dodávky pro některé typy vysoce přesných průmyslových motorů,” doplnil CzechInvest.
Podnik funguje od roku 1991 a provozuje výrobní a servisní kapacity o rozloze 800 tisíc metrů čtverečních. Dává práci asi pěti tisícům lidem.
Investice z pevninské Číny je další z nově oznámených výrobních projektů z Asie v Česku. Tchajwanská firma CTi Cable nedávno u Prahy rozjela výrobu datových kabelů typu HDMI, USB a dalších. Rovněž tchajwanský C-TECH zase u nás bude produkovat baterie, které dodává třeba Dellu, HP, Aceru nebo LG. Investují u nás také tchajwanští výrobci serverů, mimo jiné do výroby jejich verzí pro umělou inteligenci.