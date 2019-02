 »  Cisco: v roce 2022 proteče průměrným telefonem 11 GB dat měsíčně

Karel Wolf

Průměrná rychlost mobilního připojení bude do tří let 28,5 Mbps, na světě by mělo za tři roky být být 549 milionů Wi-Fi hotspotů (dvojnásobek oproti roku 2019) a 5G sítě budou tvořit 3 % mobilních sítí. To jsou některé ze závěrů poslední aktualizace studie Cisco Mobile Visual Networking Index [PDF], která předpovídá budoucí vývoj mobilního datového provozu.

V roce 2022 bude podle Cisca vlastnit mobilní zařízení 5,5 miliardy lidí (71 % světové populace), celkový počet mobilních zařízení připojených k internetu přesáhne 8 miliard a průměrný chytrý telefon přenese 11 GB dat měsíčně (ještě v roce 2017 to byly 2 GB). Ne všechna data ale budou protékat sítěmi operátorů, uživatelé mají tendenci stále více využívat Wi-Fi připojení, počet Wi-Fi hotspotů by se měl podle společnosti celosvětově zvýšit na více než půl miliardy. Zatímco v roce 2017 tvořila přenesená data přes Wi-Fi 54 % mobilních dat, v roce 2022 to má být 59 %.

Oproti tomu nasazování 5G sítí bude za tři roky podle prognózy studie stále na začátku. Připojená zařízení k 5G sítím budou tvořit tři procenta z celkového počtu mobilních připojených zařízení (422 milionů zařízení), poteče skrz ně ale 12 % všech mobilních dat. Jedno 5G zařízení tak bude generovat průměrně třikrát více dat než průměrné 4G zařízení (22 GB za měsíc vs. 8 GB za měsíc). Studie také očekává výrazně vyšší průměrnou rychlost připojení. Zatímco průměrné 4G připojení dosáhne v roce 2022 rychlosti 44 Mb/s, u 5G počítá předpověď s rychlostí 170 Mb/s.

V roce 2022 se má také přiblížit globální roční objem mobilních dat jednomu zettabytu. Tuto kapacitu má zhruba 250 miliard DVD, na které by se vešlo 36 000 let videa v HD kvalitě. Celkově budou za tři roky data přenesená mobilními zařízeními představovat 20 % celkového internetového provozu a dosáhnou hodnoty 930 exabytů. V roce 2022 tak naroste mobilní internetový provoz 113× oproti roku 2012. Výrazně se také zvýší rychlost mobilního internetu. Zatímco v roce 2017 dosahovala průměrná rychlost mobilního připojení 8,7 Mb/s, v roce 2022 se zvýší více než trojnásobně na 28,5 Mb/s.

V globálním srovnání se region střední a východní Evropy (CEE), kam spadá i Česká republika, bude pohybovat okolo světového průměru. Větší procento populace bude využívat přístup k internetu (71 % svět vs. 79 % CEE), nicméně průměrná rychlost bude nižší než ve zbytku světa (28,5 Mb/s svět vs. 28,1 Mb/s CEE). I přesto však má v našem regionu průměrný uživatel měsíčně spotřebovat více mobilních dat než je globální průměr (9,7 GB svět vs. 11,1 GB v CEE). Nejrychleji poroste objem mobilního datového provozu na Středním východě a v Africe.