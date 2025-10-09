CNN Prima News dosáhla v září rekordní sledovanosti

Televizní skupina Prima v září 2025 meziročně navýšila svůj podíl na sledovanosti v hlavním vysílacím čase v diváckých skupinách 15+ a 18–69 let. Růst zaznamenala také v celodenním vysílání v kategorii 18–69 let. Zpravodajská stanice CNN Prima News zažila historicky nejúspěšnější měsíc od svého vzniku, a to jak v celodenních číslech, tak v hlavním vysílacím čase.
Celkový podíl skupiny Prima na sledovanosti dosáhl v září v hlavním vysílacím čase hodnoty 26,80 % v cílové skupině 15+ a 25,71 % ve skupině 18–69 let. Průměrný celodenní podíl byl 27,46 % diváků starších 15 let a 25,96 % ve skupině 18–69 let.
K výsledkům přispěly především pořady vlastní tvorby na hlavním kanálu Prima, jako jsou seriálové novinky Polabí a Mladá krev nebo taktická hra Zrádci a nová řada Ano, šéfe!. Show Zrádci se stala v září nejsledovanějším pořadem na celém televizním trhu v užší cílové skupině diváků od 15 do 40 let. Druhá série má zatím lepší výsledky než průměr první řady za stejný počet epizod.
Mimořádného úspěchu dosáhla zpravodajská stanice CNN Prima News. Její průměrný celodenní podíl na sledovanosti činil 3,12 % v kategorii 15+, což je pro tento kanál nový rekord. V cílové skupině 18–69 let byl celodenní share 2,46 %. Nejsledovanějším pořadem stanice se stala politická debata Partie Terezie Tománkové ze 14. září, kterou sledovalo 274 tisíc diváků, což v daném čase představovalo podíl na trhu 14,58 %.
Na stanici Prima Krimi diváky nejvíce zaujal film Detektiv Grace: Hodinky smrti se 183 tisíci diváky (v čase vysílání podíl 5,43 %). Kanál Prima Max odvysílal western Sedm statečných, který si nenechalo ujít 140 tisíc lidí (v čase vysílání to znamenalo podíl na trhu 5 %). Na ženském programu Prima Love byl nejúspěšnější romantický snímek Rosamunde Pilcher: Čas poznání (2,84 % diváků), zatímco na stanici Prima Cool bodoval akční film 60 sekund (3,22 %). Dokumentární kanál Prima Zoom dosáhl nejvyšších čísel při vysílání pořadu Tanky v pekle bojů (sledovanost 1,74 %).
Veškerá data o sledovanosti pocházejí z oficiálního měření ATO – Nielsen Admosphere za září 2025 v cílové skupině diváků starších 15 let, pokud není uvedeno jinak.