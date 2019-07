 »  ČR má nejrychleji rostoucí e-commerce trh v Evropě, vládne i mobilním nákupům

Jan Sedlák

Česká republika má nejrychleji rostoucí e-commerce trh v Evropě. Ukazuje to analýza 2019 Global Payments Trend Report od americké finanční instituce J.P. Morgan, která hodnotila 34 zemí. Růst Česka má být konkrétně mezi roky 2017 až 2021 na úrovni 16 procent. Následují pak Itálie (14 procent), Španělsko (13,5) a Norsko (13).

Česko vévodí také oblasti nakupování skrze chytré telefony a tablety. Procento takových nákupů je na 54 procentech, druhá Velká Británie má 51 procent a třetí Irsko pak 42 procent. Nejhůře je na tom s osmi procenty Rakousko, s deseti Portugalsko a s jedenácti Polsko.

Česko rovněž exceluje v počtu e-shopů na hlavu, když se jejich počet od roku 2017 zvýšil o 3900 na 40 100. Našemu trhu dominují lokální hráči a jediným zahraničním subjektem v TOP 5 je čínský AliExpress.

Report od J.P. Morgan říká, že Češi rádi online nakupují „budgetově“, což se projevuje i na průměrné roční útratě. Ta je u nás 737 eur, zatímco evropský průměr je přes dva tisíce eur. Podrobnější report českého trhu je k dispozici zde.

Nejvýznamnější evropské e-commerce trhy v růstu zpomalily. Co do velikosti jasně vládne Velká Británie, jejíž trh má do roku 2021 dosáhnout na 178,5 miliardy eur a růstu devět procent. Následují Francie (81,7 miliardy eur a 10,5 procenta) a Německo (73 miliardy a 7,3 procenta).

Česko má oproti největším hráčům e-commerce trh malý, dosahuje na 4,4 miliardy eur, což je o něco více než Portugalsko. Srovnatelně velké země mají trh větší. Rakousko například dosahuje na 9,2 miliardy eur, ale zase operuje s růstem osm procent.

Česká republika se na evropském e-commerce trhu podílí 0,8 procenta. V poslední době ale lze vidět expanzi českých e-commerce hráčů do zahraničí. Například Alza to zkouší v Rakousku a Německu, Rohlík.cz míří do Maďarska a podobně.