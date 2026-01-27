ČVUT pošle na letošní olympiádu chytrá madla pro curling, budou pomáhat rozhodčím

Elektronická madla curlingových kamenů vyvinutá týmem z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT ukáží své možnosti na letošních zimních olympijských hrách. Po úspěšných zkouškách na kvalifikačních turnajích ve finské Lohje a kanadské Kelowně je jejich nasazení do olympijských turnajů potvrdila Světová curlingová federace.
Výzkumný tým vyvinul chytrá elektronická madla pro federaci s cílem zvýšit objektivitu rozhodování a férovost hry. Mají zpřesnit posuzování pravidla tzv. hog-line. Pokud hráč drží kámen i za čárou, madlo porušení automaticky rozpozná, rozsvítí indikaci přímo na kameni a informaci bezdrátově pošle rozhodčím. Systém umožňuje současně sledovat více drah i kamenů.
Madla obsahují soustavu senzorů a řídicí elektroniku a systém pracuje v reálném čase. Konstrukce je dimenzovaná pro nízké teploty, vysokou vlhkost i opakované nárazy, s důrazem na nízkou spotřebu a integraci do standardních kamenů bez vlivu na jejich chování. Řešila se robustnost i podmínky pro leteckou přepravu. Součástí vývoje byly různé postupy tvorby vodivých vrstev na plastech, od laků po galvanické a vakuové nanášení.
Projekt vznikl na ČVUT a do výroby jej převedla společnost InoSens. „Za vývojem této technologie stojí úzká mezioborová spolupráce našich vědců zahrnující oblasti strojírenství, elektrotechniky, informatiky a chemie. V laboratořích našeho univerzitního centra vznikl kompletní technologický koncept, prototypy i testovací metodiky,“ říká Jan Včelák, CTO a spoluzakladatel firmy InoSens CZ. Včelák je zároveň vědeckým pracovníkem na UCEEB.
ČVUT uvádí, že elektronická madla vyvinutá v České republice budou denně v rukou špičkových hráčů, sportovní média a rozhodčí mají využít zejména možnost sledování kamenů pomocí bezdrátové komunikace a software nabízející vizualizaci hry a stavu kamenů.