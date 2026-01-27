Lupa.cz  »  Další varovný signál. Slovenská firma tvořící údajně revoluční čip dluží peníze na odvodech

Další varovný signál. Slovenská firma tvořící údajně revoluční čip dluží peníze na odvodech

Jan Sedlák
Dnes
Radoslav Danilák, Tachyum Autor: Tachyum

Slovenská společnost Tachyum, která vyvíjí údajně revoluční procesor Prodigy, má finanční problémy. Slovenský Denník N upozornil na údaje v tamním obchodním rejstříku, podle něhož firma dluží pojišťovnám na odvodech za zaměstnance 150 tisíc eur, přes 3,6 milionu korun. Firma kromě Slovenska zaměstnává lidi v Brně a Silicon Valley.

Tachym loni v říjnu uvedla, že získala investici 220 milionů dolarů s příslibem odběru čipů za půl miliardy dolarů. Jméno investora neuvedla. Peníze ovšem stále nedorazily, což současný investor v podobě firmy IPM obhajuje tím, že mezinárodní procesy tohoto typu trvají delší dobu. Další z investorů, WCA International, už dříve zkrachoval a investorům slíbil, že je vyplatí na základě toho, že se Tachyum jednou za miliardy prodá Nvidii.

Tachyum kromě jiného historicky čerpala veřejné prostředky. Od slovenské vlády dostala půjčku 17 milionů eur a Evropská komise jí schválila grant ve výši 26,4 milionu eur (IPCEI).

Tachyum už několik let tvrdí, že začne Prodigy vyrábět. Doposud se tak nestalo, nedošlo ani na tape-out, tedy testovací várku. Design nemá finální podobu, parametry se neustále mění. Firma aktuálně slibuje, že Prodigy bude 21krát rychlejší než nová generace čipů Nvidia Rubin, která ještě není na trhu.

Návrh a výrobu serverů, kde má Prodigy být osazeno, nově dostala na starost neznámá firma SpeedCompute s nejasnými majiteli a bez uvedeného vedení.

Tachyum se rovněž koncem roku 2025 dostala do sporu s Googlem. Ten totiž provozuje miliony svých AI čipů Tensor Processing Unit (TPU), na nichž například natrénoval LLM modely Gemini 3. Tachyum používá stejnou zkratku, Tachyum Processing Unit rovněž znamená TPU, a zároveň na ní má ochrannou známku.

Neexistující čip ze Slovenska opět slibuje zázraky a překonání Nvidie. Zatím vede právní spor s Googlem

Neexistující čip ze Slovenska opět slibuje zázraky a překonání Nvidie. Zatím vede právní spor s Googlem

