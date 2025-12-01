Lupa.cz  »  Data: Finále druhé řady Zrádců dominovalo v cílové skupině mladších diváků

Data: Finále druhé řady Zrádců dominovalo v cílové skupině mladších diváků

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zrádci - 2. série Autor: TV Prima
Z druhé série psychologické hry Zrádci

Televize Prima zveřejnila výsledky sledovanosti druhé řady detektivní hry Zrádci. Finálová epizoda, ve které si vítězství odnesla soutěžící Mia, dosáhla vysokého podílu na sledovanosti především u mladšího publika. Ve srovnání s první řadou vzrostla popularita formátu na streamovacích platformách i mimo tradiční televizní obrazovky.

Závěrečný díl se stal v neděli 30. listopadu večer nejsledovanějším pořadem v cílové skupině diváků ve věku 15–40 let. Podle dat zveřejněných televizí Prima dosáhlo finále v této demografické kategorii podílu na sledovanosti 37,58 %. Celkový průměrný share druhé řady se v téže cílové skupině pohyboval okolo 33 %. Žádný jiný pořad v podzimním schématu v tomto diváckém segmentu takového výsledku nedosáhl.

V absolutních číslech pořad zaujal v průměru přes 560 tisíc diváků, kteří byli v čase vysílání u obrazovek.

Významný nárůst zájmu byl vidět také v online prostředí. Na VOD platformě Prima+ překonala druhá série výsledky té první, když ji zhlédlo o 19 % více uživatelů a počet přehrání (video views) vzrostl o 70 %. Od začátku září do konce listopadu se Zrádci stali nejsledovanějším obsahem platformy napříč všemi tarify. V den finále si poslední epizodu přehrála více než třetina všech aktivních předplatitelů s tarify Light a Premium.

Prima znovu pojala finále jako hybridní událost a kromě televizního a online vysílání přivítala fanoušky také v kinech. Promítání ve dvanácti městech České republiky v síti multikin CineStar navštívilo celkem 10 tisíc diváků. Kapacita šedesáti šesti sálů byla zcela vyprodána. Součástí projekce byla i živě přenášená debata s tvůrci a účastníky show z pražského Anděla.

Profily Zrádců dosáhly více jak 143 milionů impresí na Instagramu, 57 milionů na Facebooku a 12 milionů na TikToku. Na Instagramu oslovily přes 1,8 milionu uživatelů, na Facebooku dokonce přes 2,1 milionu a na TikToku téměř 430 tisíc. Na Discord Zrádců se přidalo bezmála 21 tisíc členů.

Česká verze původně nizozemského formátu se natáčela po dobu čtrnácti dnů v izolaci na hradě Křivoklát. Soutěžící museli dodržovat přísná pravidla, která jim bránila v kontaktu mimo záběry kamer. Prima už potvrdila, že v projektu bude pokračovat. Natáčení třetí řady je naplánováno na jaro 2026, lokalita zůstane stejná.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Jak funguje platforma IBM Power11?

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Evropa už utíká od amerických cloudů

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).