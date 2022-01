Data: Premiéru seriálu Odznak Vysočina vidělo 1,4 milionu lidí

Nový kriminální seriál Odznak Vysočina (TV Nova) se stal nejsledovanějším čtvrtečním pořadem napříč všemi stanicemi. V cílové skupině diváků starších 15 let si ho zapnulo 1,39 milionu lidí, v době vysílání to znamenalo podíl na sledovanosti 31,3 procenta. V užší cílové skupině 15–54 let, která je pro Novu obchodně důležitá při prodeji reklamního času, byl podíl na sledovanosti 35,01 procenta. V nejširší divácké skupině 4+, tedy včetně dětí, se dívalo celkem 1,43 milionu lidí.

Novinku nasadila do čtvrtečního hlavního vysílacího času rovněž televize Prima. Její romantický seriál Zoo svedl s Odznakem Vysočina vyrovnaný souboj, přilákal 1,3 milionu diváků (30,8 procenta). Prima při této příležitosti speciálně upravila svůj čtvrteční prime time. Zkrátila zpravodajský blok a už v 19:45 odvysílala seriál Slunečná, aby seriálu Zoo vytvořila lepší startovací pozici.

Televize Nova také zkusila na jeden večer vrátit do vysílání Ordinaci v růžové zahradě. Tu však tentokrát nezařadila na hlavní stanici, ale na tematický archivní program Nova Gold. Odvysílala epizodu, která je jinak dostupná pouze na internetové platformě Voyo. Zájem o ni mělo 72 tisíc diváků starších čtyř let.

