Donald Trump žaluje BBC o miliardy dolarů

Filip Rožánek
Dnes
Donald Trump Autor: Depositphotos

Americký prezident Donald Trump podal u federálního soudu na Floridě žalobu na britskou veřejnoprávní stanici BBC a její dceřiné společnosti. Za údajné poškození dobrého jména a záměrné zkreslení faktů v pořadu Panorama požaduje odškodné ve výši nejméně pěti miliard dolarů.

Jádrem právního sporu je způsob, jakým tvůrci pořadu sestříhali Trumpův projev z 6. ledna 2021. Podle žaloby tím vytvořili zavádějící dojem, že prezident přímo vyzýval k násilnému útoku na Kapitol.

Dokument s názvem Trump: A Second Chance (Trump: Druhá šance), který BBC odvysílala koncem října 2024, tedy pouhý týden před americkými prezidentskými volbami, obsahoval podle žaloby manipulativně upravenou sekvenci. Střihači spojili dvě nesouvisející části projevu, které od sebe v reálném čase dělilo téměř 55 minut. V pořadu tak bezprostředně po větě „půjdeme dolů ke Kapitolu“ následuje výzva „budeme bojovat jako o život“, ačkoliv tato slova zazněla v úplně jiné části vystoupení.

Žaloba rovněž upozorňuje, že tvůrci z vystoupení vystřihli klíčovou pasáž, ve které Trump vyzýval své příznivce, aby své názory vyjádřili „pokojně a vlastenecky“.

Vedení BBC už pochybení uznalo. V listopadu 2025 stanice vydala prohlášení, v němž se prezidentovi omluvila. Předseda Rady BBC Samir Shah v omluvném dopise uvedl, že střih „vytvořil dojem jedné souvislé sekvence“, což vedlo k „chybnému dojmu, že prezident přímo vyzýval k násilné akci“.

V důsledku tohoto selhání a následného skandálu rezignovali na své funkce generální ředitel BBC Tim Davie i ředitelka zpravodajství Deborah Turness.

Navzdory omluvě a personálním změnám však právní zástupci Donalda Trumpa trvají na tom, že nešlo o náhodnou chybu. V textu žaloby argumentují, že takto zásadní zkreslení reality vyžadovalo vědomé úsilí a znalost materiálu, čímž je podle nich vyloučeno neúmyslné pochybení. 

Právníci se odvolávají i na interní zprávu BBC a svědectví whistleblowera, podle nichž šlo o součást dlouhodobějšího vzorce zaujatosti stanice vůči Trumpovi s cílem zasáhnout do volebního klání v roce 2024. Žaloba označuje jednání BBC za „zlomyslné, klamavé a pomlouvačné“ a tvrdí, že způsobilo značné škody na Trumpově pověsti i hodnotě jeho obchodní značky.

Právníci BBC už dříve konstatovali, že o žádný zlý úmysl nešlo a Trumpa ostatně tento pořad nijak nepoškodil, protože krátce po jeho odvysílání byl znovu zvolen do funkce. Podle BBC se dokument nevysílal na jejích amerických stanicích a na platformě iPlayer byl dostupný pouze pro diváky ve Velké Británii.

Žaloba naopak tvrdí, že Američané mohli pořad sledovat při použití VPN nebo streamovací služby BritBox. „Publicita dokumentárního pořadu Panorama spolu s výrazným nárůstem používání VPN na Floridě od jeho uvedení vytváří vysokou pravděpodobnost, že občané Floridy měli přístup k dokumentu předtím, než jej BBC odstranila,“ píše právní tým amerického prezidenta. Podle žaloby se mohl dokument k divákům dostat také přes kanadskou společnost Blue Ant Media, která v říjnu 2024 oznámila získání distribučních práv pro severní Ameriku.

Přestože se BBC snažila incident uzavřít veřejnou omluvou a stažením dokumentu z vysílání, Trumpův tým požaduje u soudu exemplární potrestání. Žaloba byla podána na Floridě, kde má prezident své soukromé sídlo a kde BBC podle právníků vyvíjí podstatnou obchodní činnost. U britských soudů už případ projednávat nelze, protože uplynula zákonná lhůta.

