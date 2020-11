DVTV nabízí automatické titulky a nový pořad Michaela Rozsypala

Fanoušci internetové televize DVTV, kteří nemohou rozhovory pokaždé sledovat se zapnutým zvukem anebo mají nějakou vadu sluchu, mohou využít automatické titulky. Jejich dodavatelem je Newton Technologies. K dispozici jsou při přehrávání rozhovorů na webu www.dvtv.cz. Zapínají se v přehrávači přes ikonu (CC) v pravém dolním rohu. Podle včerejšího oznámení DVTV fungují také v televizi, v tabletu nebo na mobilu.

„Celá technologie je postavena na umělé inteligenci. Je to první zveřejnění titulků, které dělá stroj. Je zajímavé, jak pozitivní reakce na titulky chodí a jak přesný ten přepis je. Proces je automatický, pouze v jednu chvíli editor zkontroluje přesnost daného přepisu,“ vysvětlil Petr Herian z Newton Technologies. Lidský editor musí zasáhnout také ve chvíli, kdy přes sebe mluví moderátor a host, protože technologie nedokáže rozeznat souzvuk hlasů.

DVTV také zavede ranní pořad, jehož se ujme nová posila týmu – moderátor Michael Rozsypal. Ten až do léta pracoval v Českém rozhlase. Pak měl rozšířit řady CNN Prima News, ale to nakonec nevyšlo, protože česká CNN těsně před jeho nástupem změnila vedení a personální strategii. „Chceme dát divákům každý všední den v osm ráno možnost nastartovat si den pěticí informací, které jsou nějakým způsobem neobyčejné, dodají kontext a souvislosti. DVTV má inteligentní, vnímavé, poučené diváky. A nám nejde o to, servírovat jim nejzajímavější zprávy čistě zpravodajsky, ale upozornit je na zajímavé analýzy, komentáře, podcasty, videa nebo seriály,“ řekl Rozsypal ve včerejším živém streamu DVTV.

Ranní vysílání bude jakýmsi filtrem toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího z internetu. Premiéru bude mít v pondělí 30. listopadu 2020.