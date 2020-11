TV Šlágr neuznává své dluhy za šíření signálu, argumentuje cenami konkurence

Lidová hudební televize Šlágr podnikatele Karla Peterky nesouhlasí s návrhem na konkurz majetku kvůli dluhům za pozemní distribuci signálu. Insolvenční návrh podala začátkem týdne společnost Czech Digital Group, jíž stanice podle dokumentů doručených k soudu nezaplatila desítky milionů korun.

Televize Šlágr dluh za telekomunikační služby neuznává. Sdělila to ve stanovisku pro Krajský soud v Českých Budějovicích. Důvody pro vyhlášení úpadku podle ní nejsou splněny a návrh považuje za šikanu. Stanice podle svého prohlášení není insolventní, ale odmítá údajný dluh uhradit, dokud o případném nároku nerozhodne soud. Zároveň splácí starší dluhy, na jejichž splátkovém kalendáři se s věřiteli dohodl loni.

„Smlouvy (o šíření signálu) dlužník považuje po jejich právní revizi za uzavřené v rozporu s dobrými mravy a za nápadně nevýhodných podmínek, neboť podmínky, které byly pro vysílání stanoveny, dlužníka značně znevýhodňují oproti ostatním držitelům licence pro pozemní televizní vysílání. Podmínky dané smlouvy jsou nejen zcela neadekvátní, neúměrné a jednostranné, ale také výrazně horší, než jaké podmínky jsou dlužníkovi nabízeny za srovnatelné služby u přímé konkurence,“ tvrdí Šlágr.

Stanice argumentuje tím, že po přesunu do DVB-T2 Multiplexu 24 platí podstatně nižší sumy. „Tato neadekvátnost byla jasně dokázána uzavřením smlouvy se společností Digital Broadcasting s.r.o., která srovnatelné služby dlužníkovi navrhla poskytnout za méně než 50 % částky, a to i v situaci, kdy byl dlužník ve velmi nevýhodné situaci, protože insolvenční navrhovatel vysílal černou obrazovku bez teleshoppingového banneru,“ upozorňuje právník hudební televize.

Šlágr dokonce tvrdí, že jedná s investorem ze zahraničí a insolvenční návrh ho má poškodit. „Celá situace má navodit dojem, že je televize Šlágr ve finančních potížích. Cílem této organizované skupiny (Czech Digital Group a České radiokomunikace – pozn. red.) zřejmě je uvádět širokou veřejnost a drobné investory úmyslně v omyl a tím snižovat cenu kapitálového vstupu strategického zahraničního partnera, o kterém byl insolvenční navrhovatel, zastoupený Ing. Vítem Vážanem, informován na společném osobním jednání,“ pokračuje dokument.

Kvůli vypnutí pozemní distribuce Šlágru na konci srpna prý televize přišla o diváky i zadavatele reklamy, přičemž chce tuto škodu vymáhat po Czech Digital Group. Dokonce tvrdí, že škoda způsobená vypnutím pozic v DVB-T a DVB-T2 sítích je vyšší než jakékoliv dluhy u Czech Digital Group. Jednatel Šlágru přitom ještě v srpnu přesvědčoval diváky, že reklamní výnosy jsou kolem 200 tisíc korun měsíčně, zatímco náklady na šíření signálu představují zhruba čtyři miliony korun měsíčně.

„Měsíční hospodářská bilance dlužníka je od přechodu ke společnosti Digital Broadcasting vyrovnaná, či kladná, a to i v době koronavirové krize, kdy jsou rozpočty na marketing omezovány. Zároveň je dlužník schopen splácet insolvenčnímu věřiteli dle splátkového kalendáře, přičemž se nezpozdil ani s jedinou splátkou. Obavy insolvenčního navrhovatele o finanční zdraví dlužníka jsou tedy naprosto nepodložené. Dlužník v současné chvíli stojí před finalizací největšího obchodu v celé historii společnosti. Zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek by tento obchod se strategickým partnerem zcela jistě znemožnilo a způsobil by dlužníkovi obrovské škody,“ uzavírá Šlágr.