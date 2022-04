Elon Musk nakonec v představenstvu Twitteru nebude, rozmyslel si to

Americký miliardář Elon Musk se nakonec rozhodl nenastoupit do představenstva Twitteru. Jeho jmenování firma oznámila krátce poté, co Musk koupil 9,2 % akcií Twitteru a stal se tak jeho největším jednotlivým akcionářem.

Muskovo jmenování mělo oficiálně nastat k 9. dubnu, ale tentýž den ráno miliardář firmě řekl, že se členem představenstva nakonec nestane. Na Twitteru to oznámil generální ředitel Twitteru Parag Agrawal.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk