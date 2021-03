Everli přichází do ČR. Slibuje doručení nákupu ze supermarketu do hodiny od objednání

Maloobchodní nákupní platforma Everli vstupuje na český trh online nákupů potravin. Momentálně funguje v testovacím režimu v Praze a nedávno se rozšířila i do Brna a Ostravy. Italský startup na rozdíl od zavedených online supermarketů nedisponuje žádnými sklady, ale nákupy zajišťují tzv. shoppeři (nákupčí).

Everli zákazníkům momentálně nabízí zprostředkování nákupu v supermarketech Billa, Albert, Kaufland, Globus nebo Tesco. Služba zároveň slibuje dodání nákupu do jedné hodiny od objednávky. Cílem služby je pomoci maloobchodním prodejcům s přechodem do online prostředí, přičemž zapojení do platformy nevyžaduje žádné vstupní investice a dá se uskutečnit během 3 až 4 týdnů.

Logistický model startupu navíc podle firmy umožňuje vysokou škálovatelnost, protože služba se kromě velkých měst vyplatí i v oblastech s nižší hustotou zalidnění. Nákupčí zároveň zvládnou doručit i objemné celotýdenní nákupy.

Mimo Česko italská firma nedávno expandovala také do Francie. Startup na vstup na další trhy získal investici ve výši 2,2 miliardy korun. Investiční kolo „Series C investice“ vedla společnost Verlinvest a připojily se k ní i společností Luxor, DN Capital, C4 Ventures a Convivavilité Ventures. Počátkem loňského roku Everli expandovala do Polska, které nyní generuje 20 % všech objednávek firmy. Vedle toho působí i v Itálii. Celkem firma nabízí více než 300 tisíc různých produktů v 70 městech.