 »  Evropská vesmírná agentura investuje miliony do dalších českých startupů

Jan Sedlák

Evropská vesmírná agentura (ESA) hodlá investovat peníze do dalších českých technologických projektů. Agentura v loňském roce v Brně otevřela své Business Incubation Centre (ESA BIC), ze kterého chce nyní podpořit novou várku startupů.

„Do roku 2021 máme v plánu do programu zapojit dalších pět firem, které kromě finanční podpory 50 000 eur získají i konzultační a poradenské služby. Pomůžeme jim i s vyhledáváním strategických partnerů i případných investorů,“ uvádí Markéta Filipenská z Jihomoravského inovačního centra.

ESA od roku 2003 podpořila přes sedm set startupů v sedmnácti evropských zemích a do 21 vstoupila skrze inkubátory v Česku. Brněnská ESA BIC během svého roku působení podpořila čtyři projekty. Přihlášky do aktuální výzvy je možné podávat do 27. září.

Doposud čtyři podpoře projekty v ESA BIC Brno jsou tyto: