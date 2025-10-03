Lupa.cz  »  Fakulta informačních technologií ČVUT má nového děkana

Fakulta informačních technologií ČVUT má nového děkana

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jan Janoušek Autor: ČVUT

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze má nového děkana. Od října se jím stal Jan Janoušek, jehož zvolil Akademický senát pro období 2025 až 2029. Janoušek na pozici vystřídá Marcela Jiřinu, který FIT vedl dvě období od roku 2017.

“Docent Janoušek působí na FIT ČVUT jako dlouholetý vedoucí Katedry teoretické informatiky. Je výraznou osobností akademické samosprávy – zastával funkci předsedy Akademického senátu ČVUT, je místopředsedou Rady vysokých škol ČR. Odborně se zaměřuje na teorii formálních jazyků, syntaktickou analýzu, arbologii a programovací jazyky pro kvantové počítání. Je garantem několika specializací a vedl desítky diplomových a doktorských prací,” shrnula univerzita.

Čeští technologičtí podnikatelé sponzorují učitele matematiky. Teď zdarma spouští i kroužky pro děti Přečtěte si také:

Čeští technologičtí podnikatelé sponzorují učitele matematiky. Teď zdarma spouští i kroužky pro děti

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).