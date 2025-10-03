Fakulta informačních technologií ČVUT má nového děkana

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze má nového děkana. Od října se jím stal Jan Janoušek, jehož zvolil Akademický senát pro období 2025 až 2029. Janoušek na pozici vystřídá Marcela Jiřinu, který FIT vedl dvě období od roku 2017.
“Docent Janoušek působí na FIT ČVUT jako dlouholetý vedoucí Katedry teoretické informatiky. Je výraznou osobností akademické samosprávy – zastával funkci předsedy Akademického senátu ČVUT, je místopředsedou Rady vysokých škol ČR. Odborně se zaměřuje na teorii formálních jazyků, syntaktickou analýzu, arbologii a programovací jazyky pro kvantové počítání. Je garantem několika specializací a vedl desítky diplomových a doktorských prací,” shrnula univerzita.