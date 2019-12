 »  Finsko chce vzdělat procento Evropanů v AI, kurz zdarma nabídne i v češtině

Jan Sedlák

Finsko v rámci svého končícího předsednictví Evropské unie rozjíždí iniciativu, která má pomoci vzdělat evropské občany v oblastech umělé inteligence. Kurz Elements of AI, za kterým stojí University of Helsinki a společnost Reaktor, bude v letech 2020 až 2021 přeložený do všech jazyků EU včetně češtiny.

Elements of AI odstartovalo v roce 2018 s původním cílem, aby se procento Finů (asi 55 tisíc lidí) seznámilo s principy a základy AI, což je obor, který tamní vláda označuje za budoucnost. Cíl byl dosažen během několika měsíců a dnes je tento kurz nejpopulárnějším, který helsinská univerzita nabízí.

Finsko si procento s jedním procentem dává i v případě celounijní aktivity. „Našim ambiciózním cílem je vzdělat jedno procento Evropanů do roku 2021,“ uvádí severská země. Finské ministerstvo práce a ekonomiky do aktivity vloží 1,679 milionu eur.

Kurz je vedle finštiny je dostupný také ve švédštině, angličtině a estonštině. O tom, kdy bude dostupná čeština a další jazyky, je možné se nechat informovat na této stránce. Na překladech bude spolupracovat Evropská komise. Záměr byl schválen letos v prosinci při setkání ministrů práce zemí EU.