Lupa.cz  »  Forendors: Lidé jsou ochotnější platit za obsah, roste i počet předplatitelů více tvůrců

Forendors: Lidé jsou ochotnější platit za obsah, roste i počet předplatitelů více tvůrců

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

podcast Autor: Forendors
Podcastové studio

Češi si více zvykli platit tvůrcům za obsah. Průměrná měsíční platba za předplatné audio pořadů na platformě Forendors loni vzrostla o 11 % na 177 Kč. Více než desetina odběratelů už podporuje dva a více podcastů. Vyplývá to z dat platformy monetizující obsahu Forendors, která hodnotí uplynulý rok.

Konkrétně přes Forendors si tvůrci v roce 2025 přišli na 85 milionů korun a od založení v roce 2021 platforma vyplatila celkem 170 milionů. „Růst objemu vyplacených peněz je pro nás hlavně důkazem, že placený obsah se v Česku stal běžnou součástí podpory tvůrců. Zároveň vidíme, že je stále častěji využívaná kombinace způsobů předplatného od měsíční podpory, přes jednorázová odemčení až po dárková předplatná,“ říká Denisa Hrubešová, spoluzakladatelka platformy.

Zároveň se prodlužuje věrnost, průměrná délka předplatného narostla z 362 na 396 dní. Průměrná měsíční platba za předplatné vzrostla v roce 2025 na 177 Kč, zatímco v roce 2024 činila 159 Kč (meziročně +11 %). Zároveň se zvyšuje podíl uživatelů, kteří podporují více než jednoho tvůrce. Ten dosáhl 11 % z předloňských 9 % lidí. O rok dříve to bylo 6 % odběratelů.

Forendors zároveň uvádí, že průměrná délka audiopříspěvku byla loni 41 minut (o rok dříve to bylo 37 minut) a publikum zůstává demograficky vyrovnané, kdy ženy tvoří 52,5 % a muži 47,5 %.

Ředitelé ČT a ČRo odmítají změnu systému financování, po ministru kultury žádají odbornou diskusi Přečtěte si také:

Ředitelé ČT a ČRo odmítají změnu systému financování, po ministru kultury žádají odbornou diskusi

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Kontrolní hlášení

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Babišův kabinet je přeskakuje

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).