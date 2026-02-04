Forendors: Lidé jsou ochotnější platit za obsah, roste i počet předplatitelů více tvůrců

Češi si více zvykli platit tvůrcům za obsah. Průměrná měsíční platba za předplatné audio pořadů na platformě Forendors loni vzrostla o 11 % na 177 Kč. Více než desetina odběratelů už podporuje dva a více podcastů. Vyplývá to z dat platformy monetizující obsahu Forendors, která hodnotí uplynulý rok.
Konkrétně přes Forendors si tvůrci v roce 2025 přišli na 85 milionů korun a od založení v roce 2021 platforma vyplatila celkem 170 milionů. „Růst objemu vyplacených peněz je pro nás hlavně důkazem, že placený obsah se v Česku stal běžnou součástí podpory tvůrců. Zároveň vidíme, že je stále častěji využívaná kombinace způsobů předplatného od měsíční podpory, přes jednorázová odemčení až po dárková předplatná,“ říká Denisa Hrubešová, spoluzakladatelka platformy.
Zároveň se prodlužuje věrnost, průměrná délka předplatného narostla z 362 na 396 dní. Průměrná měsíční platba za předplatné vzrostla v roce 2025 na 177 Kč, zatímco v roce 2024 činila 159 Kč (meziročně +11 %). Zároveň se zvyšuje podíl uživatelů, kteří podporují více než jednoho tvůrce. Ten dosáhl 11 % z předloňských 9 % lidí. O rok dříve to bylo 6 % odběratelů.
Forendors zároveň uvádí, že průměrná délka audiopříspěvku byla loni 41 minut (o rok dříve to bylo 37 minut) a publikum zůstává demograficky vyrovnané, kdy ženy tvoří 52,5 % a muži 47,5 %.