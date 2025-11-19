Francie, Německo a Polsko chtějí ve světě zaplnit místo po amerických stanicích

Francie, Německo a Polsko představily iniciativu, jejímž cílem je koordinovaný boj proti dezinformacím prostřednictvím spolupráce při vysílání do zahraničí.
Společný postup má zaplnit informační vakuum vzniklé po zastavení stanice Hlas Ameriky a čelit ruské nebo čínské propagandě sdílením korespondentů a technické infrastruktury.
Na zamýšleném projektu by se podílely stanice ze skupiny France Médias Monde (především televize France 24 a Radio France International), německá Deutsche Welle a polská TVP World. Německé a francouzské stanice společně oslovují téměř 600 milionů lidí týdně ve čtyřiceti jazycích. Polská TVP World deklaruje dosah okolo 200 milionů diváků, primárně na Ukrajině, v Bělorusku a ve východní Evropě.
„Tato iniciativa je příležitostí k posílení vlivu Evropy ve světě a byla by silným signálem, že Evropa je odhodlána prosazovat svobodu médií, novinářské standardy a evropské hodnoty,“ uvádí záměr Informačního štítu.
Evropská komise 11. listopadu 2025 oficiálně představila strategii Evropského štítu pro demokracii, jehož součástí je také nový Program pro odolnost médií. Má zajistit posílenou finanční podporu pro nezávislou a místní žurnalistiku propojením stávajících dotačních titulů s novým víceletým finančním rámcem EU.
Komise v této souvislosti rovněž avizovala nadcházející přezkum směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Jeho cílem je modernizovat pravidla pro reklamu a posílit postavení médií veřejného zájmu tak, aby byla zajištěna jejich ekonomická udržitelnost.