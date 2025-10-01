Lupa.cz  »  FreeSat mění vysílací parametry u čtyř stanic ze satelitu Thor

FreeSat mění vysílací parametry u čtyř stanic ze satelitu Thor

Filip Rožánek
Dnes
Zákazníci satelitní služby FreeSat, kteří přijímají signál ze satelitu Thor, musí věnovat pozornost změně vysílacích parametrů u čtyř televizních stanic. Provozující společnost Canal+ Luxembourg informovala, že z technických důvodů přeladí programy Film+, Viasat Nature, Nat Geo Wild HD a Duna World.

Původní vysílací parametry budou definitivně ukončeny 3. listopadu 2025. U většiny zákazníků by měla změna proběhnout automaticky. Jejich přijímače si díky funkci automatického ladění FastScan aktualizují parametry samy, aniž by byl nutný jakýkoli zásah.

Pokud máte přijímač KAON od FreeSatu, firma ho pro jistotu doporučuje do 3. listopadu 2025 alespoň jednou pomocí dálkového ovladače na noc vypnout. „Aktualizace programu tak proběhne bez problémů,“ sdělil provozovatel satelitní služby.

Ostatní uživatelé, kteří nemají přijímače s funkcí FastScan, si musí stanice přeladit manuálně. FreeSat za tímto účelem zveřejnil potřebné technické údaje. Na své stránky umístil také podrobnější návod pro zákazníky, kteří si nejsou jistí, jestli jejich přijímač disponuje funkcí FastScan.

Nové technické parametry

Program: Film+ Nat Geo Wild HD Viasat Nature Duna World
Pozice ve FastScan: 124 31 46 201
Satelit: Thor 0,8°W Thor 0,8°W Thor 0,8°W Thor 0,8°W
Kmitočet: 11 958 MHz 12 034 MHz 11 727 MHz 11 919 MHz
Polarizace: vertikální vertikální vertikální vertikální
FEC: 7/8 3/4 3/4 7/8
Symbolová rychlost: 28 000 kS/s 30 000 kS/s 28 000 kS/s 28 000 kS/s
Norma: DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK
