Gigabitový internet vzduchem v Česku se přiblížil, stát naznačil plány s atraktivní frekvencí 26 GHz

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) spustil veřejnou konzultaci k využití bezdrátové frekvence 26 GHz, respektive 24,25 až 27,5 GHz. Jde o pásmo takzvaných milimetrových vln (mmWave) vhodné pro velmi rychlé datové přenosy, o něhož mají zájem jak regionální poskytovatelé internetu, tak trojice velkých mobilních operátorů. V Česku se v minulosti tyto frekvence testovaly, dosáhlo se na gigabitové rychlosti. ČTÚ o otevření pásma 26 GHz píše také v poslední monitorovací zprávě.
“Úřad navrhuje mimo jiné vymezit části pásma pro lokální sítě pevného bezdrátového přístupu (FWA) či stanovit ucelený úsek pro pohyblivé sítě s mobilními terminály. Záměrem je rovněž postupně uvolnit až 2400 MHz spektra pro budoucí mobilní sítě provozované držiteli přídělů rádiových kmitočtů. Úřad proto předpokládá k datu 1. ledna 2032 omezení počtu práv k využívání kmitočtů v části pásma 25,1 až 27,5 GHz tak, aby bylo možné vytvořit souvislé spektrum pro budoucí vysokokapacitní mobilní sítě,” informoval ČTÚ.
“Návrh zároveň upravuje podmínky pro pevné spoje typu bod–bod v části pásma. Stávající spoje budou moci být provozovány pouze po přechodné období: v části pásma do 31. prosince 2028, ve zbývající části do 31. prosince 2031. Nová individuální oprávnění pro pevné spoje budou udělována pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, například pro řešení infrastruktury tzv. bílých míst s nedostatečným pokrytím mobilním signálem. Při návrhů termínů přechodného období pro postupné uvolňování pásma Úřad vyvážil záměr zavádění nových sítí při současném zohlednění potřeb stávajících provozovatelů pevných spojů, kontinuity poskytovaných služeb, možnosti postupné migrace do jiných pásem či náhrady dosavadních spojů optickou infrastrukturou,” navázal regulátor.
“Součástí návrhu jsou technické podmínky k omezení nežádoucího vyzařování směrem do pásma 23,6 až 24,0 GHz, které je využíváno pasivními družicovými systémy pro meteorologická a klimatologická měření. Úřad tím plní mezinárodní závazky České republiky vyplývající z Radiokomunikačního řádu a evropských harmonizačních rozhodnutí. Návrh vychází z evropské harmonizace kmitočtového pásma 24,25 až 27,5 GHz pro bezdrátové širokopásmové služby, zajišťuje kompatibilitu sítí v přeshraničních oblastech a podporuje efektivní a hospodárné využívání rádiového spektra,” doplnil úřad.