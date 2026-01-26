Lupa.cz  »  Globus odstartoval vlastní rozvoz zboží ze svého e-shopu, sám říká, že „rozvážně“

Globus odstartoval vlastní rozvoz zboží ze svého e-shopu, sám říká, že „rozvážně“

Iva Brejlová
Dnes
Globus Online Autor: Globus
Globus Online

Globus začíná s rozvozem online nákupů ve vlastní režii. Firma investovala do online platformy a vlastní rozvoz zahajuje právě v návaznosti na změny se svým e-shopem. Logistiku rozvozu zajišťuje Dodo.

Sama tisková zpráva společnosti označuje kráčení Globusu v online světě za „rozvážné“ s tím, že firma služby piluje. Propaguje totiž vlastní systém vyvinutý pro zdejší trh. Podle mluvčí Globusu Anety Turnovské začíná Globus v nejtěžší oblasti pro potravinové e-shopy. „Tedy v Praze, abychom vše vypilovali. Na jaře pak e-shop otevřeme pro vybrané lokality ve Středočeském kraji a v Ostravě,“ říká s tím, že další oblasti jsou v plánu. „Předpokládáme, že velká část objednávek bude obsahovat hlavně potraviny z našich vlastních výrob,“ říká Turnovská.

Globus několik let nabízel nákupy online přes svůj web s vyzvednutím v prodejně, a to v Ostravě a v Praze na Zličíně. Rozvoz menších nákupů bylo a nadále je možné objednat prostřednictvím Foodory a Woltu. Větší aktivity obchod přebírá pod sebe, změnou je nová platforma Globusonline, objednávky přes aplikaci a záměr naučit zákazníky na vlastní rozvážkovou službu. V první fázi je možné vybrat doručení do druhého dne, zhruba od jara má přibýt možnost doručení v den objednání. V plánu je rozšíření i propojení e-shopu a aplikace.

Služba nabízí 30 tisíc položek, cena rozvozu se bude odvíjet od výše nákupního košíku a nad 1800 má být rozvoz zdarma. „Dalším konkrétním klíčovým milníkem bude jaro 2026, kdy dojde k plnému propojení rozvozu s mobilní aplikací Můj Globus,“ popisuje Turnovská.

V minulých měsících naopak Billa oznámila odchod z online prostoru s tím, že právě partneři v quick commerce službu zvládnou efektivněji. S Woltem začala spolupracovat i síť drogerií Teta.

Novým ředitelem Woltu je Pavel Prouza, který stál u vstupu FlixBusu do Česka Přečtěte si také:

