Hokejové mistrovství světa opět doplní HbbTV aplikace České televize

V pátek začne mistrovství světa v hokeji. Česká televize z něj tradičně odvysílá všech 64 zápasů. „Zápasy, které se časově překrývají, mohou diváci sledovat na webových stránkách a přes modré tlačítko aplikace HbbTV, nebo později v televizi ze záznamu,“ sdělil komentátor Robert Záruba. Společně s ním diváky turnajem v lotyšské Rize provedou Tomáš Jílek a Ondřej Zamazal a spolukomentátoři Petr Hubáček, Martin Hosták a David Pospíšil. Z reportérské pozice se přihlásí Darina Vymětalíková.

Televizní utkání vždy doprovodí i Studio MS, které se však tentokrát nestaví v Rize, ale zůstane v Praze. „Studio v místě konání šampionátu má smysl, když do něj můžeme zvát české hráče a trenéry, a to by v Lotyšsku vinou bezpečnostních opatření nebylo možné. Novinářské a sportovní bubliny se totiž neprotnou tak, abychom mohli použít zaběhlý model,“ doplňuje Robert Záruba. Programem studia diváky provede Jiří Hölzel, do sestavy expertů se k dvojici Milan Antoš a Martin Procházka vrací Marek Sýkora.

Kromě možnosti sledovat mistrovství v televizi mohou diváci využít také web ctsport.cz a HbbTV aplikaci. Tu rovněž doplní bonusový obsah, podrobné statistiky, tabulky, výsledkový servis i textový online přenos souběžně hraných netelevizních utkání. Do HbbTV aplikace se diváci dostanu stiskem modrého tlačítka.