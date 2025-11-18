Lupa.cz  »  Hollywood zamířil do umělé inteligence, kterou podpořili i Češi. Peníze do ní poslal i herec Matthew McConaughey

Hollywood zamířil do umělé inteligence, kterou podpořili i Češi. Peníze do ní poslal i herec Matthew McConaughey

Iva Brejlová
Dnes
Matthew McConaughey Autor: ElevenLabs
Startupový jednorožec ElevenLabs, do něhož investoval český fond Credo Ventures, získal investici také od amerického herce Matthewa McConaugheyho. Podmínky investice společnost nezveřejnila. Umělá inteligence firmy převádí text na realistické mluvené slovo včetně zachování charakteristik původního mluvčího, zvládá přitom i vícejazyčné verze. V hereckém světě si teď připsala několik úspěchů. Spojil se s ní totiž také Michael Caine, jehož hlasem nyní můžou promlouvat třeba běžné firmy.

ElevenLabs je jedním ze startupů, jehož úspěch Češi bedlivě sledují. V roce 2022 ho založili Poláci Mati Staniszewski a Piotr Dabkowski, sídlo má v New Yorku a Londýně a jedním z prvních investorů je pražský fond Credo Ventures. Ten v roce 2023 zároveň vedl pre-seedovou investici a pokud startup vstoupí na burzu, mohlo by to pro fond znamenat mnohonásobné zhodnocení peněz. Aktuálně má mít ElevenLabs hodnotu 6,6 miliardy dolarů (přes 130 miliard korun).

Startup staví na technologii klonování hasu. Produkty jsou dostupné i přes API a cílí na využití v médiích, audioknihách, hrách i filmové produkci. Firma o McConagheyho investici informovala s tím, že je dlouhodobým podporovatelem a nyní i zákazníkem, technologii ElevenLabs využije k uvedení španělské audioverze svého newsletteru. Což znamená, že i ve španělštině bude promlouvat svým vlastním hlasem.

„Stále platí, že ElevenLabs odemyká mimořádný vypravěčský potenciál,“ uvedl McConaughey. Hlas Cainea bude součástí nové „knihovny“, kde si firmy a tvůrčí týmy mohou žádat o schválení licencovaného využití jejich promluv pro kampaně a obsah. „Nejde o nahrazování hlasů; jde o jejich zesílení a otevření dveří novým vypravěčům,“ říká Caine. Na tržišti jsou vedle jeho hlasu k dispozici třeba Liza Minnelli, Art Garfunkel či Alam Turing. ElevenLabs uvádí, že platforma řeší klíčové etické otázky v AI tvorbě díky transparentnímu získávání souhlasu a licencování a spolupracuje mimo jiné s agenturou CMG Worldwide.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

