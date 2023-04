Internetová reklama v Česku loni vyrostla o 18 procent na 57 miliard, letos růst zpomalí

Autor: SPIR

Výdaje do online reklamy v roce 2022 meziročně vyrostly o 18 procent na skoro 57 miliard korun. V letošním roce by podle odhadů měly vyskočit na 60,8 miliardy korun. Jde o kombinaci ceníkových a čistých cen. Uvádí to nová zpráva Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).





Na růstu se nejvíce podílela display reklama (plus 23 procent) a reklama ve vyhledávání (devět procent). Programatický nákup display reklamy se zvýšil o 35 procent.





“Pro rok 2023 je odhadováno zpomalení vývoje na sedmiprocentní růst, což by znamenalo investice celkem 60,8 miliardy korun do internetové inzerce v roce 2023. V odhadech růstu jsou účastníci výzkumu tradičně konzervativní, letos k opatrnosti v odhadu přispívá navíc i nepříznivá ekonomická situace a dopady inflace,” shrnul SPIR.