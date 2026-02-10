Investice do evropských startupů v oblasti obrany stouply loni o půlku na 8,7 miliardy dolarů, Česko zapadlo

Investice do evropských startupů fungujících v oblasti obrany, bezpečnosti a odolnosti (DSR) vzrostly v roce 2025 na 8,7 miliardy dolarů, tedy v přepočtu asi 177 miliard korun. To je meziročně o 55 % víc. Zároveň jde o nárůst na téměř čtyřnásobek proti roku 2020. DSR získalo 13 % všech VC peněz v Evropě a 43 % veškerého deep‑tech financování. Ukazuje to nová zpráva Dealroom.co a NATO Innovation Fund.
Z regionálního pohledu přitáhla v roce 2025 nejvíc kapitálu Velká Británie (2,9 mld. USD), Německo (2,1 mld. USD) a Francie (téměř 900 milionů USD). Nejvýznamnější částku v přepočtu na počet obyvatel získalo Švýcarsko. Německo a Nizozemsko pak vykázaly nejvyšší podíl domácího VC směřujícího do oboru (přes 15 %). Střední a východní Evropa si připsala nejrychlejší růst počtu uzavíraných kol – ten od roku 2020 stoupl 2,7krát. Česko se v žebříčcích zemí ani v dalších přehledech samostatně neobjevilo.
Tematicky nejvíce rostla oblast bezpečnosti kritických technologií, která díky kvantovým technologiím a AI čipům dosáhla 2,4 mld. USD. Segment projektů sledování prostředí a rozhodovacích systémů (ISR drony/UAV, satelitní snímkování, AI pro rozhodování) dosáhl 1,8 mld. USD. Růst táhly pozdní fáze: late‑stage a významně velká kola připsala 4,7 mld. USD. Umělá inteligence dominovala a podložila 44 % všech investic.
Počet aktivních investorů se za pět let zvýšil 2,6krát, dluhové financování dosáhlo 1,4 mld. USD (26krát více než v roce 2020) a přibývají granty. Roste počet veřejných zakázek pro DSR startupy, zejména v oblasti dronových technologií, a prohlubují se strategická partnerství s velkými zbrojními podniky. M&A aktivita je na maximu posledních let (4krát více než před čtyřmi roky), zatímco v roce 2025 neproběhly žádné burzovní vstupy.