Investoři přestávají české startupy tolik tlačit k nevýhodným podmínkám, říká nový report z trhu

Podmínky venture kapitálových investic v Česku se přibližují západním standardům. Ukazuje to například takzvaná likvidační preference, pravidlo, které určuje, kdo dostane zaplaceno jako první při prodeji firmy. V drtivé většině případů si investoři sjednali jednonásobnou likvidační preferenci, takže při exitu dostanou zpět přesně to, co do firmy vložili, a to přednostně před zakladateli. Na zbytku výnosů se ale dále nepodílejí. Uvádí to výroční zpráva advokátní kanceláře Ambit, která loni zastupovala víc než 40 VC transakcí.
Tomáš Ditrych, zakládající partner advokátní kanceláře, smluvní podmínky v Česku označuje za srovnatelné se západní Evropou. „Investoři i zakladatelé přistupují k jejich nastavení pragmatičtěji a s větším důrazem na to, aby vztah fungoval dlouhodobě pro obě strany. To české prostředí otevírá i zahraničním investorům, kteří dříve váhali,“ říká.
„Likvidační preference je skvělou ukázkou, jak český VC trh dospěl. Zatímco dříve se dařilo velmi agresivním investorům zakladatele dotlačit k nevýhodným podmínkám, dnes už se to děje v minimu případů,“ uvádí. Zmíněnou jednonásobnou likvidační preferenci si firmy domluvily u 88 % transakcí. Je na trhu označovaná jako standardní, investor má možnost volit buď tuto variantu, nebo se podělí o výnos dle svého procentuálního podílu, tedy pokud firma nabyde na hodnotě.
Součástí smluv bývá také takzvaný founders vesting, který zajišťuje, že zakladatel svůj podíl ve firmě plně získá až po určité době. Pokud firmu předčasně opustí, ostatní akcionáři mají právo odkoupit jeho podíl zpět za symbolickou cenu. Tříletý vesting obsahovalo 44 % transakcí, čtyřletý pak 25 %. Bez vestingu se obešla zhruba třetina případů.
Jako běžnou součást kol označuje Ambit zaměstnanecké opční plány, ESOPy. Průměrná velikost opčního poolu dosáhla 11 % základního kapitálu společnosti. Ustupuje také praxe rozdělování investic do tranší, někdy vázaných na splnění milníků. Loni bylo 69 % transakcí uzavřeno bez tranší a zbývajících 31 % bylo rozděleno do dvou částí. Tranše jsou pro zakladatele nevýhodné, protože přinášejí nejistotu ohledně dostupnosti dalšího kapitálu.