Lupa.cz  »  Investoři přestávají české startupy tolik tlačit k nevýhodným podmínkám, říká nový report z trhu

Investoři přestávají české startupy tolik tlačit k nevýhodným podmínkám, říká nový report z trhu

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

startupy Autor: Lupa.cz, Everbot grafika

Podmínky venture kapitálových investic v Česku se přibližují západním standardům. Ukazuje to například takzvaná likvidační preference, pravidlo, které určuje, kdo dostane zaplaceno jako první při prodeji firmy. V drtivé většině případů si investoři sjednali jednonásobnou likvidační preferenci, takže při exitu dostanou zpět přesně to, co do firmy vložili, a to přednostně před zakladateli. Na zbytku výnosů se ale dále nepodílejí. Uvádí to výroční zpráva advokátní kanceláře Ambit, která loni zastupovala víc než 40 VC transakcí.

Tomáš Ditrych, zakládající partner advokátní kanceláře, smluvní podmínky v Česku označuje za srovnatelné se západní Evropou. „Investoři i zakladatelé přistupují k jejich nastavení pragmatičtěji a s větším důrazem na to, aby vztah fungoval dlouhodobě pro obě strany. To české prostředí otevírá i zahraničním investorům, kteří dříve váhali,“ říká.

„Likvidační preference je skvělou ukázkou, jak český VC trh dospěl. Zatímco dříve se dařilo velmi agresivním investorům zakladatele dotlačit k nevýhodným podmínkám, dnes už se to děje v minimu případů,“ uvádí. Zmíněnou jednonásobnou likvidační preferenci si firmy domluvily u 88 % transakcí. Je na trhu označovaná jako standardní, investor má možnost volit buď tuto variantu, nebo se podělí o výnos dle svého procentuálního podílu, tedy pokud firma nabyde na hodnotě.

Součástí smluv bývá také takzvaný founders vesting, který zajišťuje, že zakladatel svůj podíl ve firmě plně získá až po určité době. Pokud firmu předčasně opustí, ostatní akcionáři mají právo odkoupit jeho podíl zpět za symbolickou cenu. Tříletý vesting obsahovalo 44 % transakcí, čtyřletý pak 25 %. Bez vestingu se obešla zhruba třetina případů.

Jako běžnou součást kol označuje Ambit zaměstnanecké opční plány, ESOPy. Průměrná velikost opčního poolu dosáhla 11 % základního kapitálu společnosti. Ustupuje také praxe rozdělování investic do tranší, někdy vázaných na splnění milníků. Loni bylo 69 % transakcí uzavřeno bez tranší a zbývajících 31 % bylo rozděleno do dvou částí. Tranše jsou pro zakladatele nevýhodné, protože přinášejí nejistotu ohledně dostupnosti dalšího kapitálu.

Startupy v roce 2025 bojovaly. Proudily do nich investice za 13,5 miliardy, většinu pobraly tři největší firmy Přečtěte si také:

Startupy v roce 2025 bojovaly. Proudily do nich investice za 13,5 miliardy, většinu pobraly tři největší firmy

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).