Itálie blokuje ChatGPT, tamním strážcům soukromí vadí uniklá data i trénink algoritmů

Autor: Depositphotos

Italský úřad pro ochranu osobních údajů předběžným opatřením s okamžitou platností zablokoval v Itálii program generativní umělé inteligence ChatGPT. Vadí mu způsob zpracování osobních údajů italských uživatelů. Vůči americké společnosti OpenAI, která platformu vyvinula a spravuje, italský regulátor zahájil řízení. Úřad o tom informoval na svém webu.





Ve zveřejněném opatření úřad uvádí, že 20. března loňského roku došlo u ChatGPT ke ztrátě údajů týkajících se komunikace uživatelů a informací o předplatném. Strážci soukromí poukazují na nedostatečné informování uživatelů a všech zúčastněných stran. Především na absenci právního základu, který by odůvodňoval masivní shromažďování a uchovávání osobních údajů za účelem „tréninku“ algoritmů, na kterých je platforma založena.





Navíc, navzdory tomu, že služba je podle podmínek zveřejněných ze strany OpenAI určená uživatelům starším 13 let, chybí zde jakýkoliv prostředek pro ověření věku uživatelů. Nezletilé osoby jsou tím vystaveny odpovědím, které mohou být „zcela nevhodné vzhledem k úrovni jejich vývoje a sebeuvědomění“.

OpenAI nemá v zemích EU pobočku, ale jmenovala svého zástupce pro Evropský hospodářský prostor. Ten do 20 dnů musí úřadu sdělit, jaká přijal opatření ke splnění jeho požadavků, a to pod hrozbou sankce až 20 milionů eur nebo do výše 4 % celosvětového ročního obratu.