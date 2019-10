 »  Kaspersky začal nabízet ochranu před drony

Karel Wolf

Ruský výrobce antivirů spustil poněkud netradiční bezpečnostní produkt, nový typ zabezpečení řeší ochranu průmyslových i privátních pozemků před neoprávněným vniknutím civilních dronů.

Technologie využívá kombinaci strojového učení a senzorů s laserovým snímáním k automatické identifikaci a blokaci dronu před vstupem na pozemek. V okamžiku, kdy systém detekuje na perimetru letící předmět, odešlou se jeho souřadnice přes server do zařízení, které se podle dat z primárního detekčního modulu natočí ve směru předmětu a zabere jej na kameru. Tam předmět bleskově zanalyzuje neuronová síť vyškolená k rozpoznání dronů a pokud předmět identifikuje jako dron, vyšle pokyn modulu, který zablokuje signál mezi dronem a jeho operátorem. Ten se tak (podle toho, jak je naprogramován) vrátí na místo vzletu, nebo přistane tam, kde signál ztratil.

Tím by mělo být zaručeno, že nedojde k poškození přístroje. „Jakožto operátor bezpilotního stroje často nevíte, do kterých oblastí je zakázáno létat. O to víc frustrující pak je, pokud je Váš dron zničen či jinak fyzicky uzemněn. I proto jsme při vývoji mysleli jak na bezpečnostní opatření, tak na zájmy dronových nadšenců. Díky tomu jsme vytvořili řešení, které dronům zabrání ve vstupu do zakázaných oblastí a zároveň je uchrání od poškození,“ prohlašuje Vladimir Turov, vedoucí projektu Kaspersky Antidrone.

Celkově je řešení, které by si mohlo ihned hrát v cyberpunkovém filmu, kombinací více produktů několika stran. Software je dodáván jako samostatná součást hardwaru třetí strany, Kaspersky jej ale nabízí také jako přenosnou jednotnou verzi, která může být využita například na terénních autech či jako integrovaná součást dalších monitorovacích systémů včetně chytré domácnosti.

I přes neinvazivní přístup ke zneškodnění dronu zůstává trochu otázkou legální status použití podobného řešení. Průniky civilních dronů na území, kde nemají co dělat, jsou ale čím dál palčivějším problémem. Trh s civilními drony by se měl podle Reuters jen za letošní rok vyšplhat na 4,9 miliardy dolarů a do deseti let by to již mělo být dokonce 14 miliard.