Klamání uživatelů a neprůhlednost. Sociální síť X dostala pokutu od Evropské komise

David Slížek
Dnes
Elon Musk a X Autor: Depositphotos

Pokutu v přepočtu skoro 3 miliardy korun (120 milionů eur) má zaplatit sociální síť X amerického podnikatele Elona Muska. Sankci jí udělila Evropská komise, podle které služba porušuje povinnosti stanovené nařízením o digitálních službách (Digital Services Act, DSA). 

X podle Komise klame uživatele, když účty označené modrým „odznáčkem“ nazývá  „ověřené“. Ve skutečnosti totiž jejich uživatele nijak smysluplně neověřuje a „odznáček“ může získat kdokoli, kdo zaplatí předplatné. Podle Komise tím ztěžuje rozpoznání autentičnosti účtů. „Toto klamavé chování vystavuje uživatele riziku podvodů a manipulací ze strany zlovolných aktérů, včetně podvodů spočívajících v tom, že se vydávají za někoho jiného,“ vysvětluje Komise.

Sociální síti dále vyčítá, že neposkytuje dostatečná data o reklamách, které se na ní vyskytují. Tato povinnost má dát uživatelům možnost vyhledat si, kdo jakou reklamu zaplatil a kdo za ní stojí. X podle Komise data o reklamách publikuje neúplná a často se zpožděním, takže databáze neplní svůj účel.

Třetím proviněním proti DSA je podle Komise to, že X neumožňuje výzkumníkům dostatečný přístup k veřejně dostupným datům ze své platformy. V podmínkách používání služba například zakazuje sběr publikovaných dat, včetně scappingu. Oficiální žádosti výzkumníků o přístup k údajům pak X podle Komise komplikuje různými uměle vytvořenými překážkami.   

Sociální síť teď má 60 dnů na to, aby Komisi informovala o tom, jak chce používání modrých „odznáčků“ uvést do souladu s DSA. Do 90 dnů pak má oznámit, jak bude postupovat i v případě databáze reklam a přístupu výzkumníků k datům. Pokud tak neučiní, hrozí jí Komise dalšími pokutami. 

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

