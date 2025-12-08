Klamání uživatelů a neprůhlednost. Sociální síť X dostala pokutu od Evropské komise

Pokutu v přepočtu skoro 3 miliardy korun (120 milionů eur) má zaplatit sociální síť X amerického podnikatele Elona Muska. Sankci jí udělila Evropská komise, podle které služba porušuje povinnosti stanovené nařízením o digitálních službách (Digital Services Act, DSA).
X podle Komise klame uživatele, když účty označené modrým „odznáčkem“ nazývá „ověřené“. Ve skutečnosti totiž jejich uživatele nijak smysluplně neověřuje a „odznáček“ může získat kdokoli, kdo zaplatí předplatné. Podle Komise tím ztěžuje rozpoznání autentičnosti účtů. „Toto klamavé chování vystavuje uživatele riziku podvodů a manipulací ze strany zlovolných aktérů, včetně podvodů spočívajících v tom, že se vydávají za někoho jiného,“ vysvětluje Komise.
Sociální síti dále vyčítá, že neposkytuje dostatečná data o reklamách, které se na ní vyskytují. Tato povinnost má dát uživatelům možnost vyhledat si, kdo jakou reklamu zaplatil a kdo za ní stojí. X podle Komise data o reklamách publikuje neúplná a často se zpožděním, takže databáze neplní svůj účel.
Třetím proviněním proti DSA je podle Komise to, že X neumožňuje výzkumníkům dostatečný přístup k veřejně dostupným datům ze své platformy. V podmínkách používání služba například zakazuje sběr publikovaných dat, včetně scappingu. Oficiální žádosti výzkumníků o přístup k údajům pak X podle Komise komplikuje různými uměle vytvořenými překážkami.
Sociální síť teď má 60 dnů na to, aby Komisi informovala o tom, jak chce používání modrých „odznáčků“ uvést do souladu s DSA. Do 90 dnů pak má oznámit, jak bude postupovat i v případě databáze reklam a přístupu výzkumníků k datům. Pokud tak neučiní, hrozí jí Komise dalšími pokutami.