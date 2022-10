Lepší mobilní signál ve vlaku se blíží, České dráhy začaly testovat opakovače

Autor: David Slížek, Internet Info

Špatný mobilní signál ve vagónech by se měl konečně dočkat zlepšení. České dráhy (ČD) začaly testovat provoz opakovačů signálu, které by měly zajistit dobré pokrytí uvnitř vagónů. Pomoci by měly zejména v nových soupravách, jejichž konstrukce signál nejvíce utlumuje.





Dráhy spustily pilotní projekt zatím jen v jedné jednotce railjet, která jezdí na trase Ex3 z Prahy přes Brno a Břeclav do Vídně a Grazu. Opakovač zde budou šest měsíců testovat a pak rozhodnou o případném nasazení do dalších vlaků.





O nutnosti nasazení opakovačů se mluví už řadu let (viz Bez opakovačů to ve vlacích nepůjde. ČTÚ změřil, jak vagóny stíní signál), dráhy je ale prakticky začaly testovat až teď z jednoho prostého důvodu: dopravci by na ně měli mít brzy možnost čerpat dotace z Národního plánu obnovy. Vypsání dotačního programu s objemem 300 milionů Kč (do roku 2025 má posloužit k pokrytí až 350 vagónů) chystá ministerstvo průmyslu (MPO).

„Samozřejmě to spolu souvisí. Opakovač zlepšují uživatelský komfort a kdyby měl investice do nich nést jen dopravce, byl by to velký problém. Peníze z Národního plánu obnovy jsou rozhodně akcelerátorem tohoto projektu,“ připustil pro Lupu předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Dráhy chtějí v budoucnu opakovače nasadit hlavně na dálkové linky s náročnější klientelou, v plánu je postupně vybavit 200 souprav.

Dalším krokem k vylepšení signálu ve vlacích má být instalace zesilovačů signálu podél hlavních tratí a v tunelech. I tady se čeká hlavně na to, až MPO vypíše příslušné dotační programy.

Vyzařovací kabel ve stropě

Instalaci pilotního opakovače pro ČD dělá firma ČD – Telematika, která je od roku 2021 státním podnikem začleněným do skupiony Českých drah. Připojení zajišťují repeatery, které jsou schopné obsloužit čtyři vagóny. Signál vysílají prostřednictvím vyzařovacích kabelů, které jsou umístěny ve stropě vozů.

K mobilním sítím vlak připojuje externí anténa přimontovaná na střechu lokomotivy. Zvládá frekvence 700 – 5000 Mhz a umí přijímat také GPS signál. Uvnitř vagónů se v rámci testu vysílá signál v pásmech 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz, do budoucna se počítá i s rozšířením na 5G kmitočty.

GPS souřadnice souprava využívá k tomu, aby opakovače vypínala ve stanicích, kde by mohly rušit zabezpečovací drážní systémy. Paradoxně tak cestující chytí ve stanicích pravděpodobně mnohem slabší signál než mimo ně.