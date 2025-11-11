Lide.cz jsou zpět. Seznam.cz změnil bývalý chat a seznamku na sociální síť

Někdejší chatovací služba a seznamka Lide.cz se vrací. Seznam.cz službu před pěti lety zavřel s tím, že si nevydělá na provoz. Dnes ji vrací zpět jako svou interní sociální síť a diskusní platformu, na kterou se přesunuly všechny diskuse pod články obsahových serverů Seznamu.
Podle podmínek Lide.cz na službě mohou své názory zveřejňovat jen uživatelé, kteří si na ní zřídí účet. Přihlásit se mohou i svými údaji ze Seznamu a účet si pak vytvoří v několika krocích. Musí ale splnit několik podmínek. Lide.cz například vyžadují, aby uživatelé vystupovali pod svým skutečným jménem.
Pokud si zároveň svou identitu ověří prostřednictvím BankID nebo MojeID, slibuje mu služba mimo jiné vyšší viditelnost a větší důvěryhodnost v diskusích. Ověření lze nicméně přeskočit.
Centrálním bodem služby je uživatelský profil, na kterém se zobrazují všechny příspěvky uživatele, včetně jeho komentářů obsahu jiných lidí. Profily mohou mít své sledující a sledované a uživatel může jiné profily blokovat. Služba také nabízí ke sledování profily populárních uživatelů, osobností či lidí, které by mohl uživatel znát.
Na hlavní stránce pak uživatel vidí feed s příspěvky, které by ho podle systému mohly zajímat. Je tu také okno s tématy, o kterých se na Lide.cz momentálně nejvíce diskutuje (výběr provádí AI) a seznam nejvíce komentovaných článků.
Služba podle svých podmínek zakazuje v diskusích uveřejňovat obsah, který porušuje zákony, urážlivé či nenávistné příspěvky, pomluvy, výzvy k násilí, vulgarity či neveřejné údaje o jiných lidech. Uživatel se také nesmí vydávat za někoho jiného, používat falešnou identitu nebo šířit spam.
Zakázáno je také vkládat odkazy na weby se sporným či konspiračním obsahem, které jsou vedeny na seznamu NFNZ či iniciativ Nelež a Konspiratori.sk, přičemž není dovoleno ani vkládat převzaté texty z těchto stránek.