 »  Lime navrhuje, aby Praha za využívání veřejného prostoru vybírala peníze

David Slížek

Provozovatel půjčovny sdílených elektrických koloběžek Lime navrhuje, že by Praha mohla dostávat část peněz z plateb za jízdy. Opatření se nemá týkat jen vlastních služeb Lime, ale i další provozovatelů tzv. sdílené mikromobility – tedy sdílených kol či skútrú. Firma to oznámila v tiskové zprávě.

Podle provozního manažera Lime Ondřeje Širokého by nejlepším modelem byla fixní platba za každou jízdu. „Takový systém spravedlivě rozloží platby mezi všechny poskytovatele sdílené mikromobility a zajistí, že velcí poskytovatelé zaplatí největší díl, zatímco ti malí nebo začínající budou mít dostatek prostoru pro další rozvoj,“ argumentuje Široký.

Peníze by podle něj měly putovat do speciálního fondu, ze kterého by pak město financovalo infrastrukturu pro bicikly, koloběžky či skútry.

„Dnes je již jasné, že se s koloběžkami, koly či dalšími lehkými dopravními prostředky budeme setkávat stále častěji. Lidé zkrátka v zacpaném městě hledají prostředek, jak se pohybovat rychle a pohodlně. Dostatečná infrastruktura pro jízdu a parkování vyřeší problémy, se kterými se dnes setkáváme, a z nástupu mikromobility budou nakonec těžit všichni. Ve městech se nám bude lépe žít i dýchat,“ říká Široký.

Lime se v Praze potýká s rostoucím odporem městských částí, které reagují na stížnosti obyvatel na poházené koloběžky a agresivní jezdce. Praha 2 už elektrokoloběžky na svém území zakázala, Praha 4 zatím dala firmě jen symbolickou „červenou kartu“ a Praha 1 začátkem ledna oznámila, že chce elektrokoloběžky v centru města zakázat. Nová pravidla, jak by měla firma ve městě fungovat, hledá po vypovězení společného memoranda také magtistrát.