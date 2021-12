Majitel Canal+ plánuje zcela převzít konkurenční firmu Lagardère

Na francouzském mediálním trhu se schyluje k obří transakci. Skupina Vivendi, která mimo jiné vlastní placené televizní stanice pod značkou Canal+, plánuje zcela ovládnout konkurenční firmu Lagardère. Korporace Vivendi by se tímto krokem rozšířila o rozhlasovou stanici Europe 1 anebo oblíbené časopisy Paris Match a Journal du Dimanche.

Vivendi ve čtvrtek oznámila, že v následujících dnech odkoupí od společnosti Amber Capital její podíl v Lagardère. „Dotyčných 24 685 108 akcií, které představují 17,5 % základního kapitálu společnosti Lagardère, bude získáno za cenu 24,10 eur za akcii. Společnost Vivendi tak bude vlastnit 45,1 % kapitálu společnosti Lagardère,“ uvedla korporace v tiskové zprávě.

Transakce by měla být vypořádána do 15. prosince 2022, ještě se k ní musí vyjádřit úřady. Vivendi však má za to, že celý proces bude podstatně rychlejší.

„O povolení k získání kontroly nad společností Lagardère požádá společnost Vivendi Evropskou komisi a další příslušné orgány pro hospodářskou soutěž v průběhu roku 2022,“ avizuje Vivendi. Úřad pro hospodářskou soutěž by měl nabídku dostat k posouzení do února 2022.

Agentura Reuters připomněla, že se transakce obává blízké okolí prezidenta Emmanuela Macrona. V dubnu 2022 totiž budou ve Francii prezidentské volby. A hlavní akcionář Vivendi Vincent Bollore by mohl prostřednictvím své mediální síly podporovat Macronovy pravicové soupeře.

Skupina Vivendi působí v televizním a filmovém průmyslu (Canal+), podniká v reklamním odvětví (Havas Group), vydává knihy a časopisy, vyvíjí videohry (studio Gameloft), pořádá koncerty a vlastní videoportál Dailymotion.