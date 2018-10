 »  Michal Illich: IT vzdělání získáte praxí

Zatímco přiznává, že psycholog z něj asi nebude, rezolutně vrtí hlavou, že IT už studovat nechce, možná ještě nějaký manažerský směr, ale dalších 3–5 let na škole? To už asi ne…

Michal Illich narodil se 24.1. 1979

dokončuje studie na FF UK obor psychologie

od roku 1999 do roku 2001 pracoval na vyhledávači Empyreum

v roce 2002 založil Jyxo.cz

dovolenou si nedává, letošní zimní prázdniny stráví na psychologických praxích

chlubí se tím, že na Internetu není jediná jeho podobizna, a zatím to vypadá tak, že opravdu není; ze stejného důvodu nedává fotografii k dispozici ani Lupě

S počítačem od pěti let

Michal Illich si dostal k počítači dost brzy, už v pěti letech, tedy v roce 1984. Začínal na Atari 800 a přibližně v té době také začínají jeho programátorské pokusy. „Osmibitové počítače tady byly, byly tu Svazarmy a Atari kluby.“ Jen mi vrtá hlavou, jak se k počítačům dostal, že by snad rodiče? Ne, ti také nebyli z oboru. „V podstatě nevím, jak jsem se k tomu počítači dostal.“

Postupně se dopracoval až k PC a Internetu, ale nakonec vyhrála při výběru vysoké školy překvapivě psychologie. „Právě proto, že je to tak opačné. Celý život jsem dělal matematiku, programování, na základní škole jsem byl v matematické třídě. V tu dobu, kdy jsem se rozhodoval, kam na vysokou školu, jsem z toho programování věděl tolik, že jsem měl pocit, že bych se toho zase moc nenaučil. Tím nechci zlehčovat české školství. I na gymnáziu jsem absolvoval několik přednášek od učitelů z MFF UK a znal jsem tu úroveň. Věděl jsem, že už bych tam dál nerostl. Proto jsem si vybral něco úplně opačného.“

A jak se dá využít psychologie v IT? „Přímo se to využít nedá, ale je tady docela široký prostor využít některé drobnosti z psychologie a také z lingvistiky. Vyhledávač je široký obor, kde se uplatní i humanitní studia.“ Ale psycholog z Illicha asi nebude. „Mne to pořád zajímá, ale nemyslím, že bych to dělal profesně.“ Nejsou z toho profesoři na UK zklamaní? „Hned na přijímačkách se mne ptali, co jsem dělal a co dělám. Popravdě jsem řekl, že programuju a že to asi budu dělat nadále, ale vůbec to nevadilo, měl jsem výborné výsledky v přijímacích testech, zároveň jsem byl přijat na ‚matfyz‘ a zase tak moc na té psychologii mi nezáleželo, takže jsem byl v pohodě.“

A nenapadne ho někdy si třeba vzdělání v IT dodělat? „To není potřeba, IT vzdělání získáte praxí. Další vysoká škola vám zabere 3–5 let a to už do toho nechci investovat.“

Když mi něco chybí, naprogramuji si to

První vyhledávače, které programoval, byly v Empyreu. Proč zrovna další vyhledávač? „Seznam měl tehdy vlastní vyhledávač, který byl strašný, Atlas měl vlastní vyhledávač, který byl strašný, a Centrum mělo vlastní vyhledávač, který byl v té době průměr. Byl tu jedině Google, který ale neměl moc dobrou podporu pro češtinu. Díra na trhu tu byla.“ Empyreum začal používat iDnes a další firmy, ale Illich časem odešel a nějakou dobu se plně věnoval studiu. „Přišla druhá vlna, kdy jsem měl zase pocit, že je to tu strašně špatné a nemám jak vyhledávat. A jak je to u mne obvyklé, naprogramoval jsem si to sám. Empyreum už moc nefungovalo a téměř všechny portály už používaly jinou technologii, Atlas používal Centrum a přešel na Jyxo. Quick používal Megatext, což byl poměrně slušný stroj, ale nebyl moc vyvíjen. Přešel na Jyxo. Podobně Seznam přešel z Google na Jyxo. Takže i v té druhé vlně tady byly podmínky příznivé pro spuštění podnikání.“

Právě pronájem technologie Jyxo živí. "Velké firmy jako Seznam nebo Atlas vám sice dají procento nebo promile ze svého obratu, i když je to pro ně nejdůležitější služba, ale vzhledem k tomu, že jsou tak velcí a zajímaví pro prodej reklamy, stačí to uživit vývojový tým.“ Ten má tři členy i s Illichem, ale bude se časem rozšiřovat. "Je tady prostor pro nabrání ještě 3–4 lidí, ale víc ne, protože by to ochromilo naši konkurenceschopnost. Těm lidem musíte dávat nějaký plat, když to jsou dobří lidé, dáváte jim velký plat a potom neudržíte ceny pro klienty.“

Název hledal stroj

A co to slovo Jyxo? Co má znamenat? „Bylo to náročné, chtěl jsem doménu, která by byla volná jak v .cz, i tak .com, .net a .org. Tehdy i teď mám tendence to dělat globálně. Hledal jsem jméno krátké, čtyřpísmenné, a to je dost komplikované, protože .com doména je plná, všechna jména jsou obsazená. Tak jsem si udělal program, který generoval jména, a z toho vyšlo pár kandidátů. Další kandidáti byla vždycky nesmyslná slova jako qizu a jakmile tam byla písmenka, která by byla použitelná ve všech jazycích, tak ta doména už byla zabraná. Probral jsem je s větším počtem lidí a Jyxo z toho vyšlo jako vítěz. Neříkám, že je to optimální, protože jsou tam písmenka, která mohou dělat Čechům i Američanům problémy, ale zdá se, že to nevadí.“ Snad by bylo lepší vymyslet si nějakou marketingově lépe využitelnou historku :) „Já si nechci vymýšlet historku, mám tendenci vždycky říkat pravdu.“

Další vývoj

Český trh už Jyxo skoro ovládl, tak se posunuje dál. „Děláme na dalších jazykových verzích, na Slovensku to spouštíme na Zoznamu, kde běží od září ve zkušebním provozu a teď už přejde do provozu ostrého. Chystáme se ještě do Maďarska. Vyžadovalo to poměrně velké nasazení, pochopit ten jazyk, gramatiku a vytvořit tam jazykové nástroje. Bez rodilých Maďarů by to nešlo, asi bychom nebyli schopni pochopit všechny výjimky.“

Jak se dá konkurovat třeba Googlu? „Jde hlavně o jazykové schopnosti, protože Google teprve v posledním roce začíná vyvíjet nějaké jazykové nástroje v angličtině. Potom třeba za rok přijde francouzština, španělština, němčina, velké jazyky. Ale že by se dostalo na češtinu, která je na 30. místě v jeho prioritách, to bude trvat ještě dalších pět let. Máme tedy prostor se odlišit. Když hledáte slovo kočka, chcete vidět i stránky o ‚kočkách‘, hledáte i množné číslo, ale to Google nezajistí, Yahoo taky ne. Zůstává jen dvojice českých vyhledávačů: Jyxo a Morfeo.“