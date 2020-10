Mall Pay o řád zvyšuje limity pro odložené platby a představil vlastní „kreditku“

Fintechová služba od Mall Group a ČSOB, platební systém Mall Pay dnes představila několik novinek. Služba o řád zvýšila limit pro odložené platby, který nyní dosahuje částky 50 tisíc korun se splatností prodlouženou až na 50 dní, představila minimalistickou platební kartu s vlastnostmi kreditky a ukázala navou strukturu účtů.

Kartu, kterou služba marketingově pojmenovala jako „skipovací“ (umožňuje přeskočit povinnosti spojené s placením a minimalizaci kroků pro získání karty), je možné propojit s Google Pay nebo Apple Pay a ovládá se skrze aplikaci MALL Pay, kde ji lze také jednoduše zablokovat. Fungovat by měla i pro obchody v zahraničí. Hlavní výhoda platební karty od Mall Pay by měla spočívat v tom, že nevyžaduje založení bankovního účtu zjednodušuje celý nákupní i reklamační proces.

Obě změny, tedy novou platební kartu i navýšený limit pro odložené platby umožnila službě před dvěma týdny získaná licence od ČNB pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu.

Mall Pay také představil nové rozdělení zákaznických účtů. Ty nyní zahrnují účet „Na zkoušku“, „Start“, „Plus“ a „Komplet“. Základní účet (Na zkoušku) je totožný se službou, jakou uživatelé mohli využívat doposud. Druhý účet (Start) je taktéž zdarma, ale vyžaduje již detailnější identifikaci a prověření uživatele a jeho příjmů. Právě v jeho případě je možné dosáhnout na limit 50 000 Kč pro odložené platby se splatností 50 dnů, respektive do 20. dne následujícího měsíce s možností odložení části vyúčtování o další měsíc. Ověření probíhá online, přes zákaznickou zónu Mall Pay nebo prostřednictvím aplikace.

Poslední dva účty přinášejí především benefit v podobě již zmiňované platební karty. Ve variantě Plus je karta za 39 korun měsíčně a zákazník dostává věrnostní body za každý nákup. Účet Komplet navíc přináší za 89 korun měsíčně dopravu zdarma na výdejny v síti Uloženky, na výdejny MALL nebo do MALL boxů, nebo získávání trojnásobného počtu věrnostních bodů v rámci loajalitního programu. Odložené platby samotné jsou pro zákazníky zdarma, za to, že je mohou zákazníci využívat, platí obchodník.