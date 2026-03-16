Markíza bude prodávat reklamu na slovenském FilmBoxu

Filmový kanál FilmBox začíná na slovenském trhu vysílat reklamní bloky lokalizované do slovenštiny. Dosud na něm reklama běžela v češtině. Exkluzivním prodejcem reklamního prostoru se od 16. března stává skupina Markíza.
Stanice pod značkou FilmBox vlastní francouzská společnost Canal+ prostřednictvím dceřiné firmy SPI International. „Věříme, že díky spolupráci se skupinou Markíza získá FilmBox na Slovensku ještě silnější pozici a větší obchodní potenciál,“ zdůvodnil dohodu Erwan Luherne, výkonný ředitel SPI International.
FilmBox působí na českém a slovenském trhu dvacet let a zaměřuje se na hollywoodské i evropské filmy a televizní seriály. Na Slovensku je dostupný u operátorů Skylink, Slovak Telekom, Digi a Orange.
Slovensko je jedním z pěti trhů ve střední a východní Evropě, kde SPI International prodává televizní reklamu. Dalšími jsou Polsko, Česká republika, Maďarsko a od nedávna Bulharsko.
Pro skupinu Markíza představuje dohoda rozšíření obchodního portfolia, ve kterém dosud měla sportovní stanice Nova Sport 3 SK, Nova Sport 4 SK a Nova Sport 5 SK nebo program Nova International. „Rozšiřování naší partnerské sítě o silné mezinárodní značky posiluje naši pozici v prodeji televizní reklamy na Slovensku a zároveň nabízí inzerentům další kvalitní reklamní prostor v rámci zábavního obsahu přizpůsobeného místnímu trhu,“ míní Juraj Máťuš, obchodní ředitel skupiny Markíza.
SPI International provozuje televizní kanály a digitální platformy na šesti kontinentech. Kromě FilmBoxu pod ní patří kanály Film1, Kino Polska, Stopklatka a DIZI. Společnost rovněž provozuje streamovací službu FilmBox+.