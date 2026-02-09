Meta nesmí konkurenčním AI asistentům zakazovat přístup do WhatsApp, říká Evropská komise

Společnost Meta patrně porušila antimonopolní pravidla Evropské unie, když zakázala přístup ke své komunikační aplikaci WhatsApp všem AI asistentům s výjimkou svého Meta AI. Konstatovala to Evropská komise, která firmě zaslala tzv. prohlášení o výhradách (Statement of Objections).
Podle obvinění Meta omezením přístupu konkurenčních AI asistentů do WhatsApp pravděpodobně zneužívá své dominantní postavení v EU. Počínání Mety podle Komise představuje riziko, že menší konkurenti budou nenávratně poškozeni, protože jim Meta brání v přístupu na trh.
Společnost teď dostala prostor na to, aby na námitky Komise reagovala. Teprve po posouzení jejích argumentů Komise rozhodne, zda Meta skutečně pochybila.
Omezení přístupu konkurenčních AI asistentů ke komunikační službě vyplývá ze změny obchodních podmínek WhatsAppu, kterou Meta oznámila loni v říjnu. Počínaje 15. lednem 2026 tak ve službě může fungovat jen Meta AI.
Proti změně už loni zasáhl regulátor v Itálii. Ten firmě Meta omezení konkurenčních AI asistentů zakázal a společnost následně dala Itálii ze změny podmínek výjimku. V prosinci pak oficiální vyšetřování situace odstartovala i Evropská komise.