Mezinárodní mediální organizace kritizují návrhy na změnu financování České televize a Českého rozhlasu

Dvanáct mezinárodních mediálních a novinářských organizací v čele s Evropskou vysílací unií (EBU) vydalo společné prohlášení, v němž vyjadřují své znepokojení ze směru, kterým se ubírají návrhy české vlády na změnu financování veřejnoprávních médií.
Plánované omezení poplatků a jejich možné úplné zrušení podle signatářů ohrožuje finanční stabilitu a nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
Prohlášení zveřejněné 26. března 2026 podepsaly mimo jiné organizace Reportéři bez hranic (RSF), Mezinárodní tiskový institut (IPI), Mezinárodní federace novinářů (IFJ), Evropská federace novinářů (EFJ) nebo Sdružení evropských novinářů (AEJ). Připojily se také organizace zaměřené na svobodu tisku, jako Index on Censorship, Evropské centrum pro svobodu tisku a médií (ECPMF) či Public Media Alliance.
Signatáři reagují na zvažovaný poslanecký návrh, který by výrazně snížil příjmy České televize a Českého rozhlasu. Z povinnosti platit poplatky by podle Tomia Okamury měly být vyňaty domácnosti seniorů starších 75 let, osob se zdravotním postižením a nezaopatřených mladých lidí do 26 let. Zrušeny mají být také poplatky odváděné firmami s více než 25 zaměstnanci.
Mezinárodní organizace vyjádřily znepokojení i nad návrhem zrušit inflační doložku, která zajišťuje, že příjmy veřejnoprávních médií drží krok s rostoucími náklady. Inflační doložku zavedla loňská velká mediální novela.
Česká televize i Český rozhlas už dříve upozornily, že navrhované změny by měly závažné ekonomické dopady a mohly by ohrozit jejich schopnost plnit zákonem stanovené úkoly veřejné služby.
Podle vyjádření vládních poslanců mají být navrhovaná opatření přechodným krokem ke kompletnímu zrušení poplatků a jejich nahrazení financováním přímo ze státního rozpočtu. Kompletní změna financování má nastat už od ledna 2027, i když vládní politici už opatrně připouštějí, že se to nejspíš nestihne. „Dovedu si představit, že se může nezvládnout k 1. 1. 2027, i když se budeme snažit, aby to tak bylo,“ řekl o plánované změně vicepremiér Karel Havlíček ve středečním pořadu Události, komentáře na ČT24.
„Veřejnoprávní média jsou základním pilířem demokratických společností, poskytují důvěryhodné zpravodajství, podporují pluralitu a slouží všem divákům a posluchačům. Aby mohla tuto roli plnit, musí mít zaručeno stabilní, přiměřené a nezávislé financování v souladu s Evropským aktem o svobodě médií a dlouhodobými evropskými standardy,“ stojí v prohlášení mezinárodních organizací.
Organizace zdůrazňují, že reformy takového rozsahu musí být předmětem široké a smysluplné konzultace se všemi zainteresovanými stranami a musí obsahovat záruky na ochranu redakční a institucionální nezávislosti. EBU se zároveň nabídla, že je připravena se do případných konzultací zapojit.
Společné prohlášení je dosud nejsilnějším mezinárodním signálem kritiky vůči směru, kterým se česká debata o financování veřejnoprávních médií ubírá. Signatáři se odvolávají především na Evropský akt o svobodě médií (EMFA), který členským státům EU ukládá zajistit veřejnoprávním médiím stabilní a předvídatelné financování chránící je před politickým vlivem.
Vláda snahu o zrušení poplatků vysvětluje tím, že stávající systém je zastaralý a nespravedlivý. Kritici tohoto přístupu, mezi něž patří opozice, řada odborníků i samotná veřejnoprávní média, naopak upozorňují, že přímá závislost na státním rozpočtu vytváří riziko politického tlaku na obsah vysílání.