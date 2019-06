 »  Miliardář Krsek investuje desítky milionů do českého proptechu Sharry Europe

Jan Sedlák

Miliardář Tomáš Krsek, který je známý především díky svému působení ve Škoda Transportation, před časem rozjel investiční fond Bohemia Venture Capital (BVC), skrze který investuje do startupů. Miliony vložil například do chatbotů Feedyou či Yieldigo a nově je to pražský projekt Sharry Europe. Do něj BVC dalo řádově desítky milionů korun v rámci investičního seed kola. BVC výměnou získalo čtvrtinový podíl.

Sharry je takzvaná PropTech firma, která se soustředí na technologie v rámci budov. Hlavním produktem je Sharry Workplace, která řeší vstupy do objektů (přes mobilní telefon), chytré parkování (navigace, sdílení míst, identifikace uživatele), virtuální recepci (prokázání QR kódem), komunitní aplikace (propojení uživatelů v rámci budovy) a digital signage (Tvorba a správa obsahu, skrze který budova komunikuje směrem k uživatelům).

Sharry má v současné době mezi zákazníky firmy jako Skanska (součást Connected by Skanska), HB Reavis nebo Daramis. Sharry funguje od roku 2016 a stojí za ní Vladimír Cibulka, Michal Čeřovský, Jakub Řezníček a Josef Šachta.

Sharry má vývoj v Praze, obchodní zastoupení ve Varšavě a letos se i díky nové investici chystá do Spojených států. Tam má být vedle vlastní kanceláře před podpisem první zakázka v Bostonu.