Miliardová IT skupina z Brna koupila další společnost, tentokrát z Ostravy

Brněnská IT skupina Seyfor realizuje další z řady akvizic. Tentokrát jde o nákup minoritního podílu ve výši 40 procent v ostravské firmě Raynet, která vyvíjí stejnojmenný cloudový systém CRM.
Raynet má nadále fungovat samostatně. Výkonným ředitelem společnosti zůstane Martin Bazala, který patří k několika spolumajitelům, jímž patří zbývající podíl 60 procent. Majoritu ovládají skrze entitu Raynet Partners.
Raynet zatím zveřejnil čísla za finanční rok 2023, v němž zvýšil tržby z 87 na 116 milionů korun. Zisk po zdanění se dostal na necelých 27 milionů korun.
“Akvizice Raynetu je dalším krokem v naší strategii budování silné evropské skupiny. Doplňujeme portfolio o klíčovou oblast CRM a zároveň získáváme partnera s kvalitním produktem a silnou pozicí na trhu. Věříme, že společně dokážeme urychlit jeho další rozvoj a využít potenciál Raynetu i na zahraničních trzích. Zejména v posledních dvou letech výrazně posilujeme naši mezinárodní pozici díky akvizicím a zaměření na spolupráci jednotlivých firem napříč skupinou. Tento přístup nám umožňuje efektivně růst a zároveň stavět na silných značkách, které jsou v různých evropských regionech již etablované,” uvedl Martin Cígler, ředitel Seyforu.
Seyfor (dříve Solitea), kterou ovládají Cígler a slovenští Sandberg Capital, v posledních letech realizovala výrazné množství akvizic a patří k největším konsolidátorům tuzemského trhu s IT. Zároveň skrze nákupy expanduje v zahraničí, například na Balkáně a v Maďarsku. Cílem je vytvořit evropskou skupinu. Zisk EBITDA se v posledním roce dostal k hranici jedné miliardy korun.