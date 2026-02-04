Moderátorka Barbora Kroužková odchází z České televize

Ze zpravodajství České televize odchází moderátorka Barbora Kroužková. Podle mluvčího stanice Michala Pleskota není přesný termín odchodu ještě stanovený, běží standardní výpovědní lhůta po vzájemné dohodě. Výpověď se rozhodla podat po dvou měsících od přeřazení z hlavní zpravodajské relace Události do večerního vysílání.
Podle informací Deníku N by jejím dalším působištěm měl být Český rozhlas, kde její profesní kariéra také začala. S Českou televizí spolupracovala od konce 90. let jako moderátorka ranního vysílání, pak byla jednou z tváří večerního diskusního pořadu „21“ a moderovala pořady na ČT24. Od konce března 2023 do prosince 2025 moderovala Události a Události, komentáře.
Vedení zpravodajství se na konci roku rozhodlo udělat změny ve skladbě moderátorů. Mělo to vést ke zpřehlednění zpravodajských pořadů a „zvýšit míru identifikace s osobnostmi, které budou v jednotlivých pořadech“. Barbora Kroužková byla přeřazena do pořadu Interview ČT24 a do večerního bloku 90' ČT24.