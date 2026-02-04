Lupa.cz  »  Moderátorka Barbora Kroužková odchází z České televize

Moderátorka Barbora Kroužková odchází z České televize

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Barbora Kroužková Autor: Česká televize
Barbora Kroužková

Ze zpravodajství České televize odchází moderátorka Barbora Kroužková. Podle mluvčího stanice Michala Pleskota není přesný termín odchodu ještě stanovený, běží standardní výpovědní lhůta po vzájemné dohodě. Výpověď se rozhodla podat po dvou měsících od přeřazení z hlavní zpravodajské relace Události do večerního vysílání.

Podle informací Deníku N by jejím dalším působištěm měl být Český rozhlas, kde její profesní kariéra také začala. S Českou televizí spolupracovala od konce 90. let jako moderátorka ranního vysílání, pak byla jednou z tváří večerního diskusního pořadu „21“ a moderovala pořady na ČT24. Od konce března 2023 do prosince 2025 moderovala Události a Události, komentáře.

Vedení zpravodajství se na konci roku rozhodlo udělat změny ve skladbě moderátorů. Mělo to vést ke zpřehlednění zpravodajských pořadů a „zvýšit míru identifikace s osobnostmi, které budou v jednotlivých pořadech“. Barbora Kroužková byla přeřazena do pořadu Interview ČT24 a do večerního bloku 90' ČT24.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Konec soukromí jak ho známe?

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).